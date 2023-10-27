رئيس مجلس النواب التونسى: توافق مع الجزائر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، إبراهيم بودربالة، على توافق الرؤى بين الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بودربالة، في تصريح صحفي عقب استقباله، الخميس، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، من قبل الرئيس الجزائري، أن هناك تناغما بين قيادتي البلدين حول المسائل المشتركة، مشيرا إلى أهمية "بناء علاقات أفقية بين الشعبين الجزائري والتونسي تشمل كافة المستويات".
وأشار إلى أنه نقل إلى الرئيس الجزائري تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، مضيفا أن اختيار الوفد البرلماني التونسي للجزائر في أول زيارة له خارج البلاد يعود إلى متانة العلاقات التي تربط بين البلدين وكذلك الماضي والحاضر المشتركين والأمل في بناء المستقبل.
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