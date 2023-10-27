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رئيس مجلس النواب التونسى: توافق مع الجزائر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

10/27/2023 4:49:06 AM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، إبراهيم بودربالة، على توافق الرؤى بين الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بودربالة، في تصريح صحفي عقب استقباله، الخميس، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، من قبل الرئيس الجزائري، أن هناك تناغما بين قيادتي البلدين حول المسائل المشتركة، مشيرا إلى أهمية "بناء علاقات أفقية بين الشعبين الجزائري والتونسي تشمل كافة المستويات".

وأشار إلى أنه نقل إلى الرئيس الجزائري تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، مضيفا أن اختيار الوفد البرلماني التونسي للجزائر في أول زيارة له خارج البلاد يعود إلى متانة العلاقات التي تربط بين البلدين وكذلك الماضي والحاضر المشتركين والأمل في بناء المستقبل.








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