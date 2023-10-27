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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

10/27/2023 4:49:06 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين في مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى للمدينة وأطراف مخيمها.

وأكدت مستشفى جنين الحكومي ، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة "اليامون" غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء مُتفرقة من جسده، واستشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عامًا) من مُخيم "جنين".

وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة "جنين" ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد التركي.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدًا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "جنين" خلال الليل من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وأكدت مصادر طبية إصابة 12 شابا برصاص الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
فيما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت الشوارع والبنية التحتية، وخط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

وفي مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة، استشهد، الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه للمدينة








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