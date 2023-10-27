جيش الاحتلال يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بإصابته أثناء هجوم الفصائل الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وفاة جندي كان قد أصيب خلال هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري، متأثرا بجراحه ،وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي هو الرقيب شوعام موشيه بن هاروش (20 عاما)، وكان ينتمي إلى وحدة الاستطلاع في لواء ناحال.
وبوفاة بن هاروش، يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين القتلى في هجوم الفصائل الفلسطينية إلى 310.
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