جيش الاحتلال يعلن وفاة أحد جنوده متأثرا بإصابته أثناء هجوم الفصائل الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وفاة جندي كان قد أصيب خلال هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري، متأثرا بجراحه ،وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي هو الرقيب شوعام موشيه بن هاروش (20 عاما)، وكان ينتمي إلى وحدة الاستطلاع في لواء ناحال.

وبوفاة بن هاروش، يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين القتلى في هجوم الفصائل الفلسطينية إلى 310.















