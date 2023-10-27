الجيش الأمريكى يشن ضربات ضد منشأتين للحرس الثورى الإيرانى شرق سوريا

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، تنفيذ ضربات ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثورى الإيرانى و"مجموعات تابعة له" شرق سوريا ، بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وقال أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "بناءً على توجيهات بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له".

وأضاف: " هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا والتي بدأت في 17 أكتوبر".

وأوضح أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي مواطن أمريكي بسبب نوبة قلبية أثناء الاحتماء في المكان؛ فيما أصيب 21 فردًا أمريكيًا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين".

وأكد أن بايدن ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بتنفيذ هذه الضربات لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.



وأشار إلى أن "إيران تريد التخفي وإنكار دورها في هذه الهجمات ضد قواتنا. لن نسمح لهم. إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية، فلن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وتابع أوستن قائلا: "هذه الضربات المصممة خصيصًا للدفاع عن النفس تهدف فقط إلى الحماية والدفاع عن الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا. وهي منفصلة عن الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ولا تشكل تحولاً في نهجنا تجاه الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".



وأكد مواصلة حث جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع.



