أمريكا وباكستان تؤكدان ضرورة التدفق المستمر للمساعدات للمدنيين فى غزة

MENAFN - Youm7) أكدت الولايات المتحدة وباكستان ضرورة التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى غزة ومنع انتشار رقعة الصراع.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ووزير الخارجية الباكستاني في حكومة تصريف الأعمال جليل عباس جيلانى لمناقشة القضايا الحاسمة في الشراكة الأمريكية-الباكستانية.

وبحث الطرفان مصلحتهما المشتركة فى تسهيل إعادة التوطين الآمن في الوقت المناسب للأفغان المؤهلين في الولايات المتحدة.



واتفق الجانبان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون شاملة وتعقد بطريقة تتفق مع القوانين الباكستانية.

وتطرقت نولاند خلال مكالمتها مع جيلاني إلى مناقشة الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وسلطت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي الضوء على دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن جميع الرهائن وحماية المدنيين من الأذى.









