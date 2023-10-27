انطلاق الصالون الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا بمسجد النور بالعباسية

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- Youm7) تنطلق فعاليات الصالون الثقاف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية الساعة الرابعة والربع مساء يوم غد السبت برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الأولى بعنوان :
سيناء المكان والمكانة
ويشارك فيها كل من :
1-
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
2- و كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
3- اللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي.
4- الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية والمركز الثقافي بمدينتي ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.
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