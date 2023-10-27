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انطلاق الصالون الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا بمسجد النور بالعباسية

10/27/2023 4:49:03 AM
(MENAFN- Youm7) تنطلق فعاليات الصالون الثقاف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية الساعة الرابعة والربع مساء يوم غد السبت برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الأولى بعنوان :

سيناء المكان والمكانة

ويشارك فيها كل من :



1-
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- و كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

3- اللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي.

4- الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية والمركز الثقافي بمدينتي ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.
















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