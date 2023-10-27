وزير الرى: خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بشركات القابضة للرى والصرف

MENAFN - Youm7) انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال إجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى 30-6-2022 للشركة القابضة للرى والصرف، وعرض وإعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للرى والصرف إعتباراً من 1-4-2022 .

وأكد سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

وقد تم خلال إجتماع الجمعية قبول الإستقالات المقدمة من مجلس الإدارة .. حيث توجه سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية .

وعقب الجمعية عقد سويلم إجتماعاً معأعضاء مجلس الإدارة الجدد .. حيث وجه بإعداد خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الإستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التى تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة ، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والإرتقاء بمستواهم .

كما إلتقى سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، و الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، و المحاسب ايمن صلاح الدين وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .