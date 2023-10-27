رئيس جامعة الوادى الجديد يوجه بسرعة رفع المقررات الإلكترونية

MENAFN - Youm7) ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجدياجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري للجامعة .

وفى بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة الشكر إلى الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الثقة له رئيسًا لجامعة الوادي الجديد لفترة ثانية، كما قدم الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم المستمر للجامعة ولمسيرة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وتوجه عمداء الكليات خلال الاجتماع بخالص التهاني إلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى

على تجديد الثقة رئيسًا لجامعة الوادي الجديد لفترة ثانية متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد للارتقاء بالجامعة فى المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن المجلس استعرض كثيرًا من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة منها ضرورة تعاون

عمداء الكليات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لسرعة استخراج كارنيهات الطلاب والانتهاء من رفع المقررات الإلكترونية، وكذلك التحديث المستمر لصفحة الجامعة، وصفحات الكليات .

وخلال اجتماع

مجلس الجامعة تم التوعية بأهمية الموقع الاليكتروني للجامعة؛ ليعكس صورة أنشطة الكليات، ومتابعة منسقي الكليات للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني، وتحديثها، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باستكمال البيانات، والسيرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس، وبيانات الجهاز الإداري والرؤية، والرسالة ، ونشأة كل كلية، والهيكل التنظيمي، والمشاريع البحثية، والجوائز التى حصلت عليها كل كلية، ونظام الدراسة، ومجلس الكلية، والأنشطة البحثية، والأبحاث والرسائل العلمية، والمجلة العلمية، والحياة الطلابية، والوحدات والمراكز، والبرامج الأكاديمية.

كما وجه رئيس الجامعة لمركز ضمان الجودة بوضع آليات الخطة التطويرية للجامعة، وكيفية تنفيذها، ومراجعة ما تم تنفيذه من الخطة تمهيداً لتقدم كليات الجامعة للاعتماد، واستكمالها بما يتماشى مع الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في التنمية وفي تنفيذ مخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.