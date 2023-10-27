إزالة 1079 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضى الزراعية بالجيزة

MENAFN - Youm7) تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.

واطلع المحافظ على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق، والذى أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدى على الأراضى الزراعية ضمن الحالات الواردة إلى وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة، مشدداً على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكافة الحالات المخالفة وعدم التهاون مع أى منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما اطلع محافظ الجيزة لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذى أوضح نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالاستجابة إلى 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90 % من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والتي بلغت 16145 إجمالي معاملات للمواطنين، حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز، منوهاً على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجيا والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.

وخلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى الحالى 2023/ 2024، شدد اللواء أحمد راشد على مسئولى مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الإستثمارية، ومشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.