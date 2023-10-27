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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر كماندر

10/27/2023 4:49:00 AM
(MENAFN- Youm7) رصد الخبراء هزة أرضية قوتها 6.6 درجة على مقياس ريختر قرب جزيرة بيرينغ في أرخبيل كوماندر في إقليم كامتشاتكا.

ويشير بيان فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" التابع لأكاديمية العلوم الروسية الصادر يوم 27 أكتوبر 2023 إلى أن "زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع على بعد 117 كيلومترا من قرية نيكولسكوية الواقعة على جزيرة بيرينغفي أرخبيل كوماندر".

ووفقا للخبراء يقع مركز الزلزال على عمق 47 كلم ، وأن قوة الزلزال التي سجلت في قرية نيكولسكويه كانت 4 درجات، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ويذكر أن الخبراء رصدوا يوم 17 أكتوبر الجاري زلزالا بقوة 5 درجات قبالة ساحل إقليم كامتشاتكا. وشعر السكان المحليون بالهزات. وكان مركز الزلزال على بعد 126 كلم شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 58.7 كلم. وبلغت قوة الزلزال التي سجلت في المناطق الماهولة بالسكان ثلاث درجات.









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