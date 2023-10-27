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وفاة رئيس وزراء الصين السابق لى كه تشيانج

10/27/2023 4:49:00 AM
(MENAFN- Youm7) توفى رئيس الوزراء الصينى السابق لى كه تشيانج اليوم الجمعة، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن وسائل إعلام صينية قولها إن لي توفي في مدينة "شانغهاي" في حوالي الساعة 12:10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي عقب إصابته بنوبة قلبية.

يشار إلى أن "لي كه تشيانج" قد ولد في الأول من يوليو عام 1955 بمقاطعة "آنهوي" الواقعة شرقي الصين.. وقد تولى رئاسة وزراء البلاد خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر مارس عام 2023.








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