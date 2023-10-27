وفاة رئيس وزراء الصين السابق لى كه تشيانج

(MENAFN
- Youm7) توفى رئيس الوزراء الصينى السابق لى كه تشيانج اليوم الجمعة، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما.
ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن وسائل إعلام صينية قولها إن لي توفي في مدينة "شانغهاي" في حوالي الساعة 12:10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي عقب إصابته بنوبة قلبية.
يشار إلى أن "لي كه تشيانج" قد ولد في الأول من يوليو عام 1955 بمقاطعة "آنهوي" الواقعة شرقي الصين.. وقد تولى رئاسة وزراء البلاد خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر مارس عام 2023.
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