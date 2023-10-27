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مسيرة فى نيويورك ضد الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة المزودة لإسرائيل

10/27/2023 4:49:00 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المدنيين العزل في القطاع، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى .



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، رفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم عدد من الشركات، الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.



ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني .












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