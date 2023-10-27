أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ297 ألفا و680 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 297 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و145 دبابة و9 آلاف و726 من المركبات المدرعة و7 آلاف و162 من النظم المدفعية و834 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و556 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و513 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1011 من المعدات الخاصة و5 آلاف و390 طائرة مسيرة وإسقاط 1538 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".
MENAFN27102023000132011024ID1107317808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.