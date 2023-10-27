أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ297 ألفا و680 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 297 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و145 دبابة و9 آلاف و726 من المركبات المدرعة و7 آلاف و162 من النظم المدفعية و834 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و556 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و513 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1011 من المعدات الخاصة و5 آلاف و390 طائرة مسيرة وإسقاط 1538 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".



