قادة الصحة البريطانيين: وفاء سوناك بوعده بخفض قوائم الانتظار غير مرجح

(MENAFN
- Youm7)
حذر قادة الصحة البريطانيون من أنه "من غير المرجح إلى حد كبير" أن يفي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بوعده بخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يشير التحليل "الواقعي" إلى أن المواعيد المتراكمة سترتفع إلى 8 ملايين ولن تبدأ في الانخفاض حتى الصيف المقبل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعهد رئيس الوزراء في يناير بأن "قوائم الانتظار الخاصة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستنخفض" حيث حدد خمسة تعهدات راهن عليها كرئيس للوزراء. وكان حجم العمل المتراكم 7.2 مليون في ذلك الوقت. ويبلغ العدد الآن 7.75 مليون، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 2007.
لكن تقريرًا قاتمًا نشرته مؤسسة الصحة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، يوم الجمعة، سيزيد من الضغوط على سوناك بشأن خدمة الصحة الوطنية. ويتوقع التحليل المكون من 15 صفحة أن قائمة الانتظار للعلاج في المستشفيات في إنجلترا ستستمر في الارتفاع لمدة 10 أشهر على الأقل وستصل في النهاية إلى 8 ملايين، بغض النظر عما إذا كانت الإضرابات مستمرة أم لا.
وقد وضع مركز الأبحاث نموذجًا لأربعة سيناريوهات مختلفة وخلص إلى أنه بناءً على الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل أرقام قائمة انتظار الخدمة الصحية الوطنية إلى ذروتها بحلول أغسطس 2024 إذا لم يكن هناك المزيد من الإضرابات من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية، قبل البدء في الانخفاض. وأضافت أنه إذا استمرت الإضرابات فإن القائمة قد تزيد إلى 180 ألفا آخرين.
وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "هذا التحليل يؤكد أن تعهد رئيس الوزراء بتقليص حجم قائمة الانتظار من غير المرجح أن يتم الوفاء به على نحو متزايد".
وأضاف: "كما يقول تقرير مؤسسة الصحة بحق، فإن السبب الجذري للتأخير في العلاج الذي يعاني منه المرضى الآن هو عقد من نقص الاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
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