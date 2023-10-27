قادة الصحة البريطانيين: وفاء سوناك بوعده بخفض قوائم الانتظار غير مرجح





حذر قادة الصحة البريطانيون من أنه "من غير المرجح إلى حد كبير" أن يفي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بوعده بخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يشير التحليل "الواقعي" إلى أن المواعيد المتراكمة سترتفع إلى 8 ملايين ولن تبدأ في الانخفاض حتى الصيف المقبل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.





وتعهد رئيس الوزراء في يناير بأن "قوائم الانتظار الخاصة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستنخفض" حيث حدد خمسة تعهدات راهن عليها كرئيس للوزراء. وكان حجم العمل المتراكم 7.2 مليون في ذلك الوقت. ويبلغ العدد الآن 7.75 مليون، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 2007.





لكن تقريرًا قاتمًا نشرته مؤسسة الصحة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، يوم الجمعة، سيزيد من الضغوط على سوناك بشأن خدمة الصحة الوطنية. ويتوقع التحليل المكون من 15 صفحة أن قائمة الانتظار للعلاج في المستشفيات في إنجلترا ستستمر في الارتفاع لمدة 10 أشهر على الأقل وستصل في النهاية إلى 8 ملايين، بغض النظر عما إذا كانت الإضرابات مستمرة أم لا.





وقد وضع مركز الأبحاث نموذجًا لأربعة سيناريوهات مختلفة وخلص إلى أنه بناءً على الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل أرقام قائمة انتظار الخدمة الصحية الوطنية إلى ذروتها بحلول أغسطس 2024 إذا لم يكن هناك المزيد من الإضرابات من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية، قبل البدء في الانخفاض. وأضافت أنه إذا استمرت الإضرابات فإن القائمة قد تزيد إلى 180 ألفا آخرين.





وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "هذا التحليل يؤكد أن تعهد رئيس الوزراء بتقليص حجم قائمة الانتظار من غير المرجح أن يتم الوفاء به على نحو متزايد".





وأضاف: "كما يقول تقرير مؤسسة الصحة بحق، فإن السبب الجذري للتأخير في العلاج الذي يعاني منه المرضى الآن هو عقد من نقص الاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".











