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اليوم ذكري ميلاد هانى مصطفى نجم الأهلى ومنتخب مصر الاسبق

10/27/2023 4:48:58 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الجمعة ذكري ميلاد هانى مصطفى نجم الأهلى ومنتخب مصر الراحل فهو من مواليد 27 أكتوبر 1947 بشبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية ولفتت قامته الرشيقة وإمكانياته المهارية أنظار مسئولى الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين بالأهلى حيث لعب فى مركز الجناح الأيمن.



فى عام 1965 تم تصعيده للفريق الأول وهو فى سن الثامنة عشرة، ليقوم مدربه فى هذا الوقت الكابتن فؤاد صدقى بتغيير مركزه من الجناح الأمين إلى قلب الدفاع للاستفادة من إمكانياته البدنية القوية ومن حسن توقعه لتحركات المهاجمين، كما لعب أيضاً كظهير أيمن.



وطلب النادى الإسماعيلى ضمه بعد حرب 1967، وطلب الإسماعيلى الاستفادة من خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، خلال البطولة الأفريقية للأندية، ووافق مسئولو الأهلى، وتوج الدراويش باللقب عام 1969 بمشاركة لاعب الفريق الأحمر.



حصل هانى مصطفى على لقب أفضل لاعب فى مصر 1971، وحل رابعاً فى اختيارات أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974، وفي عام 1972 تم تشكيل منتخب لقارة أفريقيا ليشارك في بطولة "كأس الاستقلال" التي نظمتها البرازيل احتفالاً بمرور 150 عاماً على استقلالها، وتم اختيار لاعبين من مصر للمشاركة في هذا المنتخب هما حسن شحاتة وهاني مصطفى.



انضم هانى مصطفى لمنتخب مصر عام 1968 وظل لاعباً دولياً أساسياً لمدة تسع سنوات حتى أعلن اعتزاله في أغسطس 1976، وبعد الاعتزال اتجه هاني مصطفى لمجال التدريب حيث حصل على دراسات في ألمانيا، وقاد بتدريب منتخب مصر للشباب ليقوده للتأهل لنهائيات كأس العالم بأستراليا 1981 وبلغ الدور ربع النهائي مع الفريق الذي قدم عروضاً مميزة وقتها، كما عمل مدرباً عاماً لمنتخب مصر مع الكابتن فؤاد صدقي في عام 1988،
وتولى أيضاً منصب مدير الكرة في الأهلي في الثمانينيات.



وفى 5 مايو 2023 أعلن شريف هانى مصطفى وفاة والده هانى مصطفى نجم الأهلى الأسبق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى عن عمر ناهز 76 عاماً قائلاً، "إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته، أبى فى ذمة الله نسألكم الدعاء".












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