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وليد صلاح الدين حريف الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ52

10/27/2023 4:48:58 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق اليوم الجمعة بعيد ميلاده رقم 52، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر 1971، ويحظى أمير الموهوبين بحب جارف وعلاقة طيبة مع عشاق الفانلة الحمراء بفضل لمساته الرائعة وموهبته الفريدة فضلا عن أخلاقه الرفيعة وتميزه بالهدوء فلم يكن طرفاً يوماً فى أزمة على مدار تاريخه فى النادى الأهلى.



كان وليد صلاح الدين منذ صغره موهوباً فى كرة القدم، وبالفعل استطاع أن يخطف أنظار الجميع فلقد حقق بطولات كثيرة مع القلعة الحمراء، وصلت لـ20 بطولة محلية وأفريقية وعربية مختلفة، ونجح فى إحراز 50 هدفاً وصنع المئات من الأهداف.



حمل وليد درع الدورى 7 مرات متتالية، ابتداءً من موسم 93 – 1994 وانتهاءً بموسم 99 – 2000، كما فاز مع النادى ببطولة كأس مصر 6 مرات أولها عام 91 وآخرها عام 2003.



وعلى الصعيد الأفريقى حقق 3 بطولات هى: بطولة أبطـال الكؤوس عام 1993، ودورى رابطة الأبطال عام 2001، وبطولة كأس السوبر عام 2002، كما ساهم فى فوز الأهلى بـ4 بطولات عربية هى كأس أبطال الكؤوس عام 1995، وكأس أبطال الدورى عام 1996، وكأسين للنخبة 1997 بالمغرب و1998 بتونس.



ولا ينسى عشاق النجم الكبير هدفه فى مرمى الرجاء البيضاوى المغربى فى كأس أبطال الدورى التى أقيمت بالقاهرة عام 1996، عندما استلم الكرة من داخل منطقة الـ18 وراوغ بها الدفاع المغربى وحارس مرماه ليحرز هدفاً تاريخياً لا ينسى، جعلت كل من فى استاد القاهرة يقفون لتحيته على الهدف الرائع، وفى مقدمتهم المهندس "كمال الجنزورى" رئيس وزراء مصر فى هذا الوقت، والذى كان يشاهد المباراة من المقصورة.



وعانى وليد من أسوأ شىء ممكن أن يتعرض له لاعب كرة القدم، ألا وهى "الإصابات" التى طاردته كثيراً، ورغم ذلك نجح فى وضع بصمة قوية وعلامة خالدة فى ذاكرة جماهير النادى الأهلى خاصة وعشاق الكرة فى مصر عموما، حيث كان وليد واحداً من اللاعبين القلائل الذين وجدوا مكاناً لهم فى قلوب جماهير الغريمين الأهلى والزمالك.



ولحبه الجارف لكرة القدم ترك وليد صلاح الدين النادى الأهلى حين علم بنية مسئوليه فى استبعاده من قائمة الفريق، فآثر الرحيل فى هدوء إلى صفوف نادى الاتحاد السكندرى، مفضلا إياه على عرضى الزمالك والإسماعيلى، معللا ذلك أن جماهير الاتحاد تحب الأهلى بعكس جماهير الزمالك والإسماعيلى لكنه لم يمكث هناك كثيرا، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم وتوجه لتحليل المباريات على شاشات الفضائيات.












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