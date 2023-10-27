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دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلة

10/27/2023 4:48:58 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر دوري
2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الأبيض بخماسية مقابل هدف.


موعد مباراة الزمالك وانبى بالدوري


يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري


الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.












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