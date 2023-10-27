مصر تسيطر على ميداليات منافسات اليوم الأول لأفريقيا والعرب لرفع الأثقال

(MENAFN
- Youm7) سيطرت مصر على ميداليات اليوم الأول بالبطولة العربية لرفع الأثقال والأفريقية للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.
وحققت حبيبة سعد ذهبية الخطف و الكلين و النتر فى وزن 49 كجم بالمنافسة الأفريقية للشباب ، بينما حققت بسمة رمضان ذهبيات وزن 45 كجم على صعيد أفريقيا للشباب و فضية الخطف و ذهبيتي الكلين و المجموع فى البطولة العربية.
أما شيماء عاشور فحققت ذهبية الخطف و برونزية الكلين و فضية المجموع فى منافسات نفس الوزن بالبطولة العربية،
بينما حققت نضال محمد ذهبية الخطف و الكلين و المجموع فى منافسات الناشئين و فضية الخطف و ذهبية الكلين و المجموع فى البطولة العربية للكبار وزن 49 كجم .
فيما حصدت أمل توفيق على
ذهبية الخطف و فضية الكلين و فضية المجموع بوزن 49 كجم بالبطولة العربية للكبار ، وحصدت حبيبة سعد على ذهبية الخطف و الكلين و المجموع بالبطولة الأفريقية للشباب فى وزن 49 كجم .
البطولة العربية لرفع الاثقال
البطولة العربية لرفع الاثقال 2
البطولة العربية لرفع الأثقال
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