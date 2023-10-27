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مصر تسيطر على ميداليات منافسات اليوم الأول لأفريقيا والعرب لرفع الأثقال

10/27/2023 4:48:57 AM
(MENAFN- Youm7) سيطرت مصر على ميداليات اليوم الأول بالبطولة العربية لرفع الأثقال والأفريقية للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وحققت حبيبة سعد ذهبية الخطف و الكلين و النتر فى وزن 49 كجم بالمنافسة الأفريقية للشباب ، بينما حققت بسمة رمضان ذهبيات وزن 45 كجم على صعيد أفريقيا للشباب و فضية الخطف و ذهبيتي الكلين و المجموع فى البطولة العربية.

أما شيماء عاشور فحققت ذهبية الخطف و برونزية الكلين و فضية المجموع فى منافسات نفس الوزن بالبطولة العربية،
بينما حققت نضال محمد ذهبية الخطف و الكلين و المجموع فى منافسات الناشئين و فضية الخطف و ذهبية الكلين و المجموع فى البطولة العربية للكبار وزن 49 كجم .

فيما حصدت أمل توفيق على
ذهبية الخطف و فضية الكلين و فضية المجموع بوزن 49 كجم بالبطولة العربية للكبار ، وحصدت حبيبة سعد على ذهبية الخطف و الكلين و المجموع بالبطولة الأفريقية للشباب فى وزن 49 كجم .


البطولة العربية لرفع الاثقال



البطولة العربية لرفع الاثقال 2



البطولة العربية لرفع الأثقال








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