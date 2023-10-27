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الأهلى يخوض اليوم أول مران بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز

10/27/2023 4:48:57 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الأهلى اليوم أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس سرسفيلد بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، ووصلت البعثة عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا.



ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه جيداً على الصعيدين الفني والمعنوي خلال التدريبات التي يخوضها الفريق بجنوب أفريقيا استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها الرابعة من عصر يوم 1 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة.



وتلقى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من محللي الأداء في الفريق عن فريق صن داونز تضمن ملخص لأهم مباريات مبارياته الأخيرة في البطولات المحلية والقارية التي شارك فيها وابرزها مبارتيه أمام بيترو أتليكو الإنجولي في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي اللتين إنتهتا بفوز صن داونز في أنجولا بثنائية نظيفة بلقاء الذهاب ثم التعادل سلبياً في لقاء العودة بجنوب أفريقيا.



ويرغب كولر في الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنافس الجنوب أفريقي القوي الذي سبق وفاز على كولر بخمسة أهداف لهدفين في دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الأهلي في نهاية المطاف، ويتطلع كولر لمواصلة السير بقوة في بطولة الدوري الأفريقي من أجل التتويج بها بإعتبارها النسخة الإولى من البطولة ويُشارك فيها 8 أندية أفريقية.



بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.














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