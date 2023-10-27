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وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني يجتمعان في واشنطن ويتطلعان لمناقشات بناءة

10/27/2023 4:48:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن في مستهل زيارة الوزير الصيني إلى الولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام.
وقال الوزير بلينكن للصحفيين قبيل الاجتماع الذي عقد مساء امس الخميس "يسعدني جدا أن أرحب بوزير الخارجية وانغ يي في الولايات المتحدة وإنني أتطلع بشدة إلى إجراء محادثات بناءة (معه) خلال اليومين المقبلين".
ومن جانبه قال الوزير يي "إنني متأكد من أن مناقشتنا ستكون بناءة" مشددا على أن واشنطن وبكين "بحاجة إلى إجراء حوار.. لا ينبغي لنا أن نستأنف الحوار فحسب بل ينبغي أن يكون الحوار متعمقا وشاملا حتى نتمكن من خلال الحوار من زيادة التفاهم المتبادل والحد من سوء التفاهم وسوء التقدير والسعي باستمرار إلى توسيع الأرضية المشتركة وإلى التعاون الذي سيفيد الجانبين حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية - الأمريكية وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة".
وأضاف "لدينا خلافات.. لدينا اختلافات.. وفي الوقت نفسه لدينا أيضا مصالح مشتركة مهمة ونواجه تحديات يتعين علينا التصدي لها معا".
وحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية فإن الوزيرين سيناقشان خلال الزيارة التي تدوم حتى السبت "مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية كجزء من الجهود المستمرة لإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة".
وأكد البيان أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الدبلوماسية لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية ومعالجة مجالات الاختلاف وإحراز تقدم في التحديات المشتركة العابرة للحدود".
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى واشنطن بعد زيارات قام بها وزراء أمريكيون إلى الصين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتشير تقارير إلى احتمال أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح وزير الخارجية الصيني أرفع مسؤول في بلاده يزور الولايات المتحدة منذ سنوات في ظل توترات شديدة شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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