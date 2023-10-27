وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني يجتمعان في واشنطن ويتطلعان لمناقشات بناءة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن في مستهل زيارة الوزير الصيني إلى الولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام.
وقال الوزير بلينكن للصحفيين قبيل الاجتماع الذي عقد مساء امس الخميس "يسعدني جدا أن أرحب بوزير الخارجية وانغ يي في الولايات المتحدة وإنني أتطلع بشدة إلى إجراء محادثات بناءة (معه) خلال اليومين المقبلين".
ومن جانبه قال الوزير يي "إنني متأكد من أن مناقشتنا ستكون بناءة" مشددا على أن واشنطن وبكين "بحاجة إلى إجراء حوار.. لا ينبغي لنا أن نستأنف الحوار فحسب بل ينبغي أن يكون الحوار متعمقا وشاملا حتى نتمكن من خلال الحوار من زيادة التفاهم المتبادل والحد من سوء التفاهم وسوء التقدير والسعي باستمرار إلى توسيع الأرضية المشتركة وإلى التعاون الذي سيفيد الجانبين حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية - الأمريكية وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة".
وأضاف "لدينا خلافات.. لدينا اختلافات.. وفي الوقت نفسه لدينا أيضا مصالح مشتركة مهمة ونواجه تحديات يتعين علينا التصدي لها معا".
وحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية فإن الوزيرين سيناقشان خلال الزيارة التي تدوم حتى السبت "مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية كجزء من الجهود المستمرة لإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة".
وأكد البيان أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الدبلوماسية لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية ومعالجة مجالات الاختلاف وإحراز تقدم في التحديات المشتركة العابرة للحدود".
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى واشنطن بعد زيارات قام بها وزراء أمريكيون إلى الصين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتشير تقارير إلى احتمال أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح وزير الخارجية الصيني أرفع مسؤول في بلاده يزور الولايات المتحدة منذ سنوات في ظل توترات شديدة شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. (النهاية)
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