الترويكا ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس ابابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بنتائج الاجتماع الذي اختتمته القوى السياسية والمدنية السودانية في اديس ابابا أمس الخميس واعتبرته "خطوة مهمة" نحو تشكيل جبهة مدنية شاملة مؤيدة للديمقراطية في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان "الترويكا ترحب بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في أديس أبابا بإثيوبيا لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية وأصحاب المصلحة" مشيرة الى ان هذا التجمع يعكس "التزام الشعب السوداني بمستقبل ديمقراطي".
وأعرب البيان عن امل الترويكا ان يؤدي التوافق الذي تم التوصل اليه في اديس ابابا الى "التزام جماعي بعقد تجمع أكبر يضم تمثيلا أكثر تنوعا من السودان في الأشهر المقبلة".
ودعا الاطراف السودانية الى "البحث عن مجالات التقارب وتشكيل جبهة مدنية قوية مؤيدة للديمقراطية يمكنها البدء في عملية لمعالجة القضايا الانتقالية وقضايا الحكم والتوصل إلى إجماع وطني للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية للمحتاجين".
واعتبر مسألة تأمين حكومة مدنية انتقالية بعد الصراع "أمرا بالغ الأهمية" لاستئناف تقدم السودان نحو الديمقراطية مؤكدا ان ذلك يتطلب مشاركة واسعة من السودانيين من جميع أنحاء البلاد.
ودانت الترويكا في بيانها استمرار العنف والخسائر المأساوية في الأرواح في جميع أنحاء السودان مؤكدة في الوقت نفسه انها ستستمر في التركيز على الجهود الرامية إلى ضمان قدرة المجتمعات المتنوعة على المشاركة بشكل هادف في بناء المستقبل الديمقراطي للسودان إلى جانب دعم النازحين والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية اختتمت الخميس اجتماعها في العاصمة الاثيوبية بالاتفاق على هيكل تنظيمي يشمل هيئة قيادية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتتكون منة 68 ممثلا لقوى سياسية ومدنية ولجان مقاومة ونقابات الى جانب مكتب تنفيذي تنسيقي من 30 عضوا.
وناشد حمدوك في تصريح صحفي عقب اجتماع اطراف النزاع تسهيل وصول العون الانساني واجراءات وصول العاملين في الحقل الانساني الى المحتاجين كما طالب القوى المدنية التي تسعى لوقف الحرب بالتوحد لتحقيق السلام الشامل. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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