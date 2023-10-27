Saturday, 28 October 2023 02:54 GMT

الترويكا ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس ابابا

10/27/2023 4:48:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بنتائج الاجتماع الذي اختتمته القوى السياسية والمدنية السودانية في اديس ابابا أمس الخميس واعتبرته "خطوة مهمة" نحو تشكيل جبهة مدنية شاملة مؤيدة للديمقراطية في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان "الترويكا ترحب بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في أديس أبابا بإثيوبيا لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية وأصحاب المصلحة" مشيرة الى ان هذا التجمع يعكس "التزام الشعب السوداني بمستقبل ديمقراطي".
وأعرب البيان عن امل الترويكا ان يؤدي التوافق الذي تم التوصل اليه في اديس ابابا الى "التزام جماعي بعقد تجمع أكبر يضم تمثيلا أكثر تنوعا من السودان في الأشهر المقبلة".
ودعا الاطراف السودانية الى "البحث عن مجالات التقارب وتشكيل جبهة مدنية قوية مؤيدة للديمقراطية يمكنها البدء في عملية لمعالجة القضايا الانتقالية وقضايا الحكم والتوصل إلى إجماع وطني للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية للمحتاجين".
واعتبر مسألة تأمين حكومة مدنية انتقالية بعد الصراع "أمرا بالغ الأهمية" لاستئناف تقدم السودان نحو الديمقراطية مؤكدا ان ذلك يتطلب مشاركة واسعة من السودانيين من جميع أنحاء البلاد.
ودانت الترويكا في بيانها استمرار العنف والخسائر المأساوية في الأرواح في جميع أنحاء السودان مؤكدة في الوقت نفسه انها ستستمر في التركيز على الجهود الرامية إلى ضمان قدرة المجتمعات المتنوعة على المشاركة بشكل هادف في بناء المستقبل الديمقراطي للسودان إلى جانب دعم النازحين والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية اختتمت الخميس اجتماعها في العاصمة الاثيوبية بالاتفاق على هيكل تنظيمي يشمل هيئة قيادية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتتكون منة 68 ممثلا لقوى سياسية ومدنية ولجان مقاومة ونقابات الى جانب مكتب تنفيذي تنسيقي من 30 عضوا.
وناشد حمدوك في تصريح صحفي عقب اجتماع اطراف النزاع تسهيل وصول العون الانساني واجراءات وصول العاملين في الحقل الانساني الى المحتاجين كما طالب القوى المدنية التي تسعى لوقف الحرب بالتوحد لتحقيق السلام الشامل. (النهاية)

ا م م / ط م ا



MENAFN27102023000071011013ID1107317800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث