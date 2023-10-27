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الولايات المتحدة تعلن استهداف منشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا

10/27/2023 4:48:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن قوات بلاده شنت ضربات في شرق سوريا استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" مضيفا ان هذا التحرك جاء ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال أوستن في بيان مساء أمس الخميس "بناء على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو) بايدن نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".
وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس وهي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها بدأت في 17 أكتوبر ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران".
وأشار إلى أن الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية أدت إلى مصرع أحد المتعاقدين إضافة إلى إصابة 21 جنديا أمريكيا "بإصابات طفيفة لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة".
وتابع "لقد أصدر الرئيس توجيهات للقيام بالتحرك (شن الضربات) لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى الصراع وليست لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
ونبه إلى أن "هذه الضربات موجهة خصوصا للدفاع عن النفس وتهدف فقط إلى حماية والدفاع عن الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا" مشيرا إلى أنها "منفصلة" عن التصعيد الدائر في قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايد كشف أمس الخميس أن ما لا يقل عن 16 هجوما استهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي إن "ميليشيات مدعومة من إيران نفذت 16 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ ال17 من الشهر الجاري" معربا عن قلقه من تصعيد أوسع للهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فيما حمل إيران مسؤولية أي هجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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