الولايات المتحدة تعلن استهداف منشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن قوات بلاده شنت ضربات في شرق سوريا استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" مضيفا ان هذا التحرك جاء ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال أوستن في بيان مساء أمس الخميس "بناء على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو) بايدن نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".
وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس وهي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها بدأت في 17 أكتوبر ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران".
وأشار إلى أن الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية أدت إلى مصرع أحد المتعاقدين إضافة إلى إصابة 21 جنديا أمريكيا "بإصابات طفيفة لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة".
وتابع "لقد أصدر الرئيس توجيهات للقيام بالتحرك (شن الضربات) لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى الصراع وليست لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
ونبه إلى أن "هذه الضربات موجهة خصوصا للدفاع عن النفس وتهدف فقط إلى حماية والدفاع عن الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا" مشيرا إلى أنها "منفصلة" عن التصعيد الدائر في قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايد كشف أمس الخميس أن ما لا يقل عن 16 هجوما استهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي إن "ميليشيات مدعومة من إيران نفذت 16 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ ال17 من الشهر الجاري" معربا عن قلقه من تصعيد أوسع للهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فيما حمل إيران مسؤولية أي هجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
MENAFN27102023000071011013ID1107317799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.