زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- دعا زعماء الاتحاد الأوروبي مساء أمس الخميس إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمؤتمر صحفي في بروكسل في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين إن زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة دعوا إلى إنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على غزة وشددوا على الحاجة إلى توصيل المساعدات الإنسانية إليها سريعا.
وأضافت "القادة شددوا على أن الحصار يجب أن يتوقف" مشيرة إلى "أن الأمر الأهم هو أن يحصل جميع الموجودين في غزة على مساعدات إنسانية".
وتابعت "من المهم للغاية أن نواصل تكثيف جهودنا للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.. يجب أن تصل المساعدات إليها وبلا عوائق سريعا".
وأشارت فون دير لاين إلى أنه من المقرر إطلاق رحلتين أخريين تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم الجمعة فيما من المقرر تسيير المزيد من الرحلات في الأيام التالية.
وقالت "إننا نتقدم بسرعة في تنفيذ حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية البالغة 50 مليون يورو (52 مليون دولار) لغزة".
وأضافت ان زعماء الاتحاد الأوروبي ناقشوا أيضا "الخطر الحقيقي المتمثل في توسع الصراع إقليميا.. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع الشركاء".
وشددت على ان "الوضع الحالي يعزز تصميمنا على العمل على شراكة شاملة ومفيدة للجانبين مع مصر.. ومن المهم أن تكون مصر منارة للاستقرار في تلك المنطقة".
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في المؤتمر الصحفي المشترك إن "الحصار الشامل لا يتماشى مع القانون الدولي".
وأضاف "لقد أجرينا قدرا كبيرا من المناقشات حول الحاجة الملحة للعمل على الجبهة الإنسانية.. نحن ندرك بوضوح التدهور الخطير في الوضع الإنساني وأهمية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الوصول إلى المعدات وجميع المساعدات في القطاع الإنساني ومنها الغذاء والماء والكهرباء والأدوية".
وتابع "النقطة المهمة الثالثة التي أود أن أشير إليها هي العملية السياسية.. لقد دارت مناقشات كثيرة حول أهمية الالتزام بحل الدولتين".
وقال "كما قررنا خلال اللقاء تجديد رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم إقامة مؤتمر دولي للسلام قريبا". (النهاية)
ن خ / ط م ا
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