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زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

10/27/2023 4:48:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- دعا زعماء الاتحاد الأوروبي مساء أمس الخميس إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمؤتمر صحفي في بروكسل في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين إن زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة دعوا إلى إنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على غزة وشددوا على الحاجة إلى توصيل المساعدات الإنسانية إليها سريعا.
وأضافت "القادة شددوا على أن الحصار يجب أن يتوقف" مشيرة إلى "أن الأمر الأهم هو أن يحصل جميع الموجودين في غزة على مساعدات إنسانية".
وتابعت "من المهم للغاية أن نواصل تكثيف جهودنا للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.. يجب أن تصل المساعدات إليها وبلا عوائق سريعا".
وأشارت فون دير لاين إلى أنه من المقرر إطلاق رحلتين أخريين تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم الجمعة فيما من المقرر تسيير المزيد من الرحلات في الأيام التالية.
وقالت "إننا نتقدم بسرعة في تنفيذ حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية البالغة 50 مليون يورو (52 مليون دولار) لغزة".
وأضافت ان زعماء الاتحاد الأوروبي ناقشوا أيضا "الخطر الحقيقي المتمثل في توسع الصراع إقليميا.. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع الشركاء".
وشددت على ان "الوضع الحالي يعزز تصميمنا على العمل على شراكة شاملة ومفيدة للجانبين مع مصر.. ومن المهم أن تكون مصر منارة للاستقرار في تلك المنطقة".
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في المؤتمر الصحفي المشترك إن "الحصار الشامل لا يتماشى مع القانون الدولي".
وأضاف "لقد أجرينا قدرا كبيرا من المناقشات حول الحاجة الملحة للعمل على الجبهة الإنسانية.. نحن ندرك بوضوح التدهور الخطير في الوضع الإنساني وأهمية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الوصول إلى المعدات وجميع المساعدات في القطاع الإنساني ومنها الغذاء والماء والكهرباء والأدوية".
وتابع "النقطة المهمة الثالثة التي أود أن أشير إليها هي العملية السياسية.. لقد دارت مناقشات كثيرة حول أهمية الالتزام بحل الدولتين".
وقال "كما قررنا خلال اللقاء تجديد رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم إقامة مؤتمر دولي للسلام قريبا". (النهاية)

ن خ / ط م ا



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