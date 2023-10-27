انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معزالدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك لنفس الفترة.
وقال حامل ختم الحكام في ماليزيا سيد دانيال أحمد في بيان إن مؤتمر مجلس الحكام الملايويين وافق على أن يكون السلطان إبراهيم هو الملك السابع عشر ليحل مكان الملك الحالي السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يناير المقبل.
وأعرب السلطان إبراهيم في تصريح صحفي سابق عن استعداده للقيام بواجبه ملكا لماليزيا قائلا "هذه ليست ترقية بالنسبة لي إنها مسؤولية وأنا على استعداد للقيام بها نيابة عن إخواني الحكام" مؤكدا أن أولويته القصوى ستكون دائما رفاهية الشعب.
يذكر أن السلطان إبراهيم متزوج من رجا زاريث صوفيا ولهما ستة أبناء.
وتعتبر ماليزيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها ملك دستوري منتخب حيث ترتكز عملية الانتخابات السرية على نظام التناوب المتفق عليه بين السلاطين مما يعكس التقاليد والأعراف التي تحظى باحترام عميق داخل المؤسسة الملكية.
وتتكون ماليزيا من 14 ولاية تسع منها فقط هي سلطنات وراثية يتوارث فيها السلاطين الحكم عن آبائهم وأجدادهم أما الولايات الخمس الأخرى فيحكمها حكام الولايات ويتم تعيينهم من قبل مجلس مؤتمر الحكام.
ويعتبر مجلس مؤتمر الحكام "المؤسسة العليا في ماليزيا" ويعقد عادة ثلاث مرات في العام أو في حالة طلب ملك البلاد أو على الأقل ثلاثة سلاطين عقد الاجتماع فيما يتناوب كل سلطان دوره في رئاسة الاجتماعات كما ينظم الاجتماعات أمين عام مؤتمر السلاطين والحكام ويسمى بحامل ختم الحكام.
ويقتصر دور الملك في ماليزيا على أمور شرفية إلى حد كبير حسب النظام الملكي الدستوري في حين تقع السلطة التنفيذية تحت سيطرة رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل على عاتقه المسؤولية الكاملة أمام البرلمان الماليزي.
إلا أن الملك يحظى بتقدير كبير من الشعب ولا سيما بين الأغلبية المسلمة من عرقية الملايو باعتباره "المالك الأعلى لتقاليد الملايو" ويعتبر أيضا الرئيس الرمزي للاسلام في البلاد فضلا عن كونه الزعيم الاسمي للجيش. (النهاية)
ع اب / ط م ا
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