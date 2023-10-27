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انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

10/27/2023 4:48:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معزالدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك لنفس الفترة.
وقال حامل ختم الحكام في ماليزيا سيد دانيال أحمد في بيان إن مؤتمر مجلس الحكام الملايويين وافق على أن يكون السلطان إبراهيم هو الملك السابع عشر ليحل مكان الملك الحالي السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يناير المقبل.
وأعرب السلطان إبراهيم في تصريح صحفي سابق عن استعداده للقيام بواجبه ملكا لماليزيا قائلا "هذه ليست ترقية بالنسبة لي إنها مسؤولية وأنا على استعداد للقيام بها نيابة عن إخواني الحكام" مؤكدا أن أولويته القصوى ستكون دائما رفاهية الشعب.
يذكر أن السلطان إبراهيم متزوج من رجا زاريث صوفيا ولهما ستة أبناء.
وتعتبر ماليزيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها ملك دستوري منتخب حيث ترتكز عملية الانتخابات السرية على نظام التناوب المتفق عليه بين السلاطين مما يعكس التقاليد والأعراف التي تحظى باحترام عميق داخل المؤسسة الملكية.
وتتكون ماليزيا من 14 ولاية تسع منها فقط هي سلطنات وراثية يتوارث فيها السلاطين الحكم عن آبائهم وأجدادهم أما الولايات الخمس الأخرى فيحكمها حكام الولايات ويتم تعيينهم من قبل مجلس مؤتمر الحكام.
ويعتبر مجلس مؤتمر الحكام "المؤسسة العليا في ماليزيا" ويعقد عادة ثلاث مرات في العام أو في حالة طلب ملك البلاد أو على الأقل ثلاثة سلاطين عقد الاجتماع فيما يتناوب كل سلطان دوره في رئاسة الاجتماعات كما ينظم الاجتماعات أمين عام مؤتمر السلاطين والحكام ويسمى بحامل ختم الحكام.
ويقتصر دور الملك في ماليزيا على أمور شرفية إلى حد كبير حسب النظام الملكي الدستوري في حين تقع السلطة التنفيذية تحت سيطرة رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل على عاتقه المسؤولية الكاملة أمام البرلمان الماليزي.
إلا أن الملك يحظى بتقدير كبير من الشعب ولا سيما بين الأغلبية المسلمة من عرقية الملايو باعتباره "المالك الأعلى لتقاليد الملايو" ويعتبر أيضا الرئيس الرمزي للاسلام في البلاد فضلا عن كونه الزعيم الاسمي للجيش. (النهاية)

ع اب / ط م ا



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