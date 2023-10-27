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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 20ر1 دولار ليبلغ 29ر93 دولار

10/27/2023 4:48:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 20ر1 دولار ليبلغ 29ر93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر92 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20ر2 دولار لتبلغ 93ر87 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18ر2 دولار لتبلغ 21ر83 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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