سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 20ر1 دولار ليبلغ 29ر93 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 20ر1 دولار ليبلغ 29ر93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر92 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20ر2 دولار لتبلغ 93ر87 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18ر2 دولار لتبلغ 21ر83 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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