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استشهاد 5 فلسطينيين يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 110 منذ 7 أكتوبر

10/27/2023 4:48:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الجاري الى 110 أشخاص.
وأضافت الوزارة في بيان أن ثلاثة شبان استشهدوا فيما أصيب عدد اخر في (جنين) بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت ان الشهداء هم عبدالله ابوالهيجا (28 عاما) وأيسر عامر (25 عاما) وجواد تركي (19 عاما) مشيرة الى ان 12 اخرين اصيبوا بجروح.
كما اعلنت استشهاد الشاب قسام زيد (20 عاما) اثر اصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة (قلقيلية) شمال الضفة الغربية.
ولفتت إلى استشهاد محمد قبها (25 عاما) متأثرا بجروح حرجة اصيب بها برصاص الاحتلال يوم الجمعة الماضي قرب (جنين).
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي (جنين) و(قلقيلية) فيما اعتلى القناصة اسطح المباني المرتفعة وشهدت المدينتان مواجهات عنيفة.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الجاري الى 110 شهداء واكثر من 1900 جريح.
ومن جهته قال نادي الاسير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الجمعة 70 فلسطينيا على الاقل في الضفة الغربية بينهم امرأتان وصحفي.
واضاف في بيان ان حصيلة الاعتقالات شملت بذلك 1530 شخصا منذ السابع من أكتوبر الجاري. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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