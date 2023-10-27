Saturday, 28 October 2023 02:53 GMT

روسيا: إحباط هجوم أوكراني استهدف محطة نووية جنوبي البلاد

10/27/2023 4:48:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 27 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان قوات الدفاع الجوي احبطت هجوما جويا أوكرانيا استهدف محطة نووية جنوبي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان ان قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرات مسيرة اوكرانية حاولت استهداف منشآت بينها محطة نووية في اقليم كورسك.
وعلى صعيد متصل نقلت وكالة تاس الروسية للانباء عن مصادر في محطة كورسك النووية القول ان المحطة تعمل بشكل طبيعي بعد احباط الهجوم الاوكراني الذي استهدفها بطائرات مسيرة مؤكدة عدم حدوث اضرار او دمار في المحطة.
يذكر ان محطة كورسك أنشئت عام 1976 في مدينة كورتشاتوف بإقليم كورسك وهي تضم ثلاثة مفاعلات نووية تعمل بطاقة 3 غيغاواط بهدف تزويد جنوب روسيا بالطاقة الكهربائية. (النهاية)

ا س / ط م ا



MENAFN27102023000071011013ID1107317792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث