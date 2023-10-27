روسيا: إحباط هجوم أوكراني استهدف محطة نووية جنوبي البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 27 - 10 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان قوات الدفاع الجوي احبطت هجوما جويا أوكرانيا استهدف محطة نووية جنوبي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان ان قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرات مسيرة اوكرانية حاولت استهداف منشآت بينها محطة نووية في اقليم كورسك.
وعلى صعيد متصل نقلت وكالة تاس الروسية للانباء عن مصادر في محطة كورسك النووية القول ان المحطة تعمل بشكل طبيعي بعد احباط الهجوم الاوكراني الذي استهدفها بطائرات مسيرة مؤكدة عدم حدوث اضرار او دمار في المحطة.
يذكر ان محطة كورسك أنشئت عام 1976 في مدينة كورتشاتوف بإقليم كورسك وهي تضم ثلاثة مفاعلات نووية تعمل بطاقة 3 غيغاواط بهدف تزويد جنوب روسيا بالطاقة الكهربائية. (النهاية)
ا س / ط م ا
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