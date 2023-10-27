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روسيا : تدريبات على إطلاق أسلحة نووية بإشراف بوتين

10/27/2023 4:48:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 27 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن قوات الردع الاستراتيجي نفذت تدريبات نووية أشرف عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "أجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية، بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو".
وأضاف البيان :"وتم إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ خلال التدريبات بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات".
--(بترا)
س ح/م ق/اس
27/10/2023 11:34:41

MENAFN27102023000117011021ID1107317791

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