روسيا : تدريبات على إطلاق أسلحة نووية بإشراف بوتين

روسيا : تدريبات على إطلاق أسلحة نووية بإشراف بوتين
التاريخ
10/27/2023 4:48:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 27 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن قوات الردع الاستراتيجي نفذت تدريبات نووية أشرف عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "أجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق ردا على ضربة نووية معادية، بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو".
وأضاف البيان :"وتم إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ خلال التدريبات بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات".
--(بترا)
س ح/م ق/اس
27/10/2023 11:34:41
MENAFN27102023000117011021ID1107317791
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