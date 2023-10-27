الأونروا: شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 27 تشرين الأول (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تكفي وتعتبر فتاتا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مدنية القدس المحتلة، أنه يبدو أن المجتمع الدولي يترك قطاع غزة وحيدا، مضيفا أن بعض المستودعات دمرت.

وأشار لازاريني إلى أن المساعدات تقدم لمن يحتاجها، ويجب تسيير القوافل وإبعادها عن النزاع، مشيرا إلى أن الناس في غزة جوعى والمساعدات لا تصل بسبب القيود، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن الكارثة التي حلت في غزة.

وشدد على أهمية توفير الوقود، مشيرا إلى أنه لا يمكن العمل في غزة دون توفر الوقود.

وأشار بأنه قد "قُتل من موظفي الأونروا جراء العدوان على غزة سبعة وخمسون موظفا"، داعيا إلى "حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات".

‏وشدد لازاريني بأنه من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة"، مشيرا إلى أن "تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي تمديد ولاية وكالة "أونروا" التي تأسست في 1949، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم، وتعمل الوكالة في الأردن، ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية.

وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين.

--(بترا)

ي أ/م ق/أس

27/10/2023 11:33:08

