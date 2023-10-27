الأونروا: شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 27 تشرين الأول (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تكفي وتعتبر فتاتا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مدنية القدس المحتلة، أنه يبدو أن المجتمع الدولي يترك قطاع غزة وحيدا، مضيفا أن بعض المستودعات دمرت.
وأشار لازاريني إلى أن المساعدات تقدم لمن يحتاجها، ويجب تسيير القوافل وإبعادها عن النزاع، مشيرا إلى أن الناس في غزة جوعى والمساعدات لا تصل بسبب القيود، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن الكارثة التي حلت في غزة.
وشدد على أهمية توفير الوقود، مشيرا إلى أنه لا يمكن العمل في غزة دون توفر الوقود.
وأشار بأنه قد "قُتل من موظفي الأونروا جراء العدوان على غزة سبعة وخمسون موظفا"، داعيا إلى "حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات".
وشدد لازاريني بأنه من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة"، مشيرا إلى أن "تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع".
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي تمديد ولاية وكالة "أونروا" التي تأسست في 1949، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم، وتعمل الوكالة في الأردن، ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية.
وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين.
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
27/10/2023 11:33:08
MENAFN27102023000117011021ID1107317790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.