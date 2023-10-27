الحجاج تحصد فضية رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- توجت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج، اليوم الجمعة، بالميدالية الفضية، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تُختتم يوم غد السبت في مدينة هانغتشو الصينية.

ونجحت "الحجاج" في نيل الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 132 كغم .

وحققت الصينية، زي هانغ، الميدالية الذهبية بعد أن تمكنت من رفع 150كغم، ونالت اللاعبة الكورية الجنوبية، يانغ جيون، الميدالية البرونزية بعد أن تمكنت من رفع 121 كغم.

--(بترا)

س ح/م ق/أس

27/10/2023 09:21:51