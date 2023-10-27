12 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 تشرين الأول (بترا)- دخلت إلى قطاع غزة أمس الخميس، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، 12 شاحنة تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية، على ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن العدد الإجمالي للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 74 شاحنة، بينما كان العدد قبل العدوان الإسرائيلي، 500 شاحنة في كل يوم عمل.
وتحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إدخال الوقود إلى القطاع الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل المولدات الاحتياطية، بينما تقول الأونروا " إنه بدون الوقود، لن تكون هناك استجابة إنسانية، ولن تصل المساعدات إلى المحتاجين، ولن تتوفر الكهرباء للمستشفيات، ولن تتمكن من الوصول إلى المياه النظيفة، ولن يتوفر الخبز".
-- (بترا)
م د/م ق/أس
27/10/2023 08:49:02
MENAFN27102023000117011021ID1107317786
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