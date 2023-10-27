أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة في ساعات ما بعد الظهر بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتتأثر المملكة يوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة تكون في ساعات المساء غزيرة لفترة محدودة، خاصة في المناطق الجنوبية، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

أما يوم الاثنين، تبقى الأجواء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 18، وفي مناطق البادية 32 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

27/10/2023 07:47:53