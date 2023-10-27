كيت هدسون بدون مكياج تماما أثناء سيرها بالعباءة فى لوس انجلوس

(MENAFN
- Youm7) بدت كيت هدسو بغاية أناقتها وجمالها حينما ظهرت بدون مكياج تماماً وهي ترتدي جلبابا وتسير مع كلبها في شوارع مدينة لوس انجلوس، مثلما ظهرت خلال الصور التي تم رصدها لها.
كيت هدسون
وكانت النجمة العالمية كيت هدسون كشفت عن مفاجأة لجمهورها مؤخراً ممثلة فى إصدار ألبومها الغنائى الأول العام المقبل خلال مقابلة فى برنامج
The Tonight Show
مع مقدم البرامج الشهير جيمى فالون، مشيرة إلى أنها تحب الغناء قائلة "أنا فقط أشعر بالغرابة عندما أقول ذلك فإننى بالأساس ممثلة".
وانضم إليها في هذا الحدث النجوم المشاركون إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، بالإضافة إلى ريان جونسون والممثل سول روبينيك.
كيت هدسون
وكانت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا ترتدى قميصًا أسود لامعًا بأكمام طويلة وتنورة شبكية شفافة بينما كانت تتحدث عن حبها للموسيقى مع جيمى، 48 عامًا، وكشفت كيت فى وقت سابق من هذا العام عن قدرتها على الغناء فى برنامج ألعاب
Jimmy's NBC That's My Jam.
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