كيت هدسون بدون مكياج تماما أثناء سيرها بالعباءة فى لوس انجلوس

MENAFN - Youm7) بدت كيت هدسو بغاية أناقتها وجمالها حينما ظهرت بدون مكياج تماماً وهي ترتدي جلبابا وتسير مع كلبها في شوارع مدينة لوس انجلوس، مثلما ظهرت خلال الصور التي تم رصدها لها.

كيت هدسون





وكانت النجمة العالمية كيت هدسون كشفت عن مفاجأة لجمهورها مؤخراً ممثلة فى إصدار ألبومها الغنائى الأول العام المقبل خلال مقابلة فى برنامج

The Tonight Show

مع مقدم البرامج الشهير جيمى فالون، مشيرة إلى أنها تحب الغناء قائلة "أنا فقط أشعر بالغرابة عندما أقول ذلك فإننى بالأساس ممثلة".

وانضم إليها في هذا الحدث النجوم المشاركون إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، بالإضافة إلى ريان جونسون والممثل سول روبينيك.





كيت هدسون

وكانت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا ترتدى قميصًا أسود لامعًا بأكمام طويلة وتنورة شبكية شفافة بينما كانت تتحدث عن حبها للموسيقى مع جيمى، 48 عامًا، وكشفت كيت فى وقت سابق من هذا العام عن قدرتها على الغناء فى برنامج ألعاب

Jimmy's NBC That's My Jam.