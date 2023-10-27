بسنت شوقى ناقمة على الرجال بفيلم السيستم مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة بسنت شوقى شخصية "عائشة" وهى فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها وذلك ضمن أحداث فيلم "السيستم" الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وتواصل بسنت شوقى تصوير دورها في مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على احدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي تجسد خلال أحداثه شخصية رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

وتظهر بسنت شوقى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "فوى فوى فوى" الذى يقوم ببطولته زوجها محمد فراج ويعرض حالياً في السينمات محققا نجاحاً لاقتاً، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان

مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".











