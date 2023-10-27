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حسين فهمى: ما يحدث فى غزة لا يوصف ونعيش سيناريو احتلال الأرض منذ عام 1948

10/27/2023 4:48:03 AM
(MENAFN- Youm7) أشار النجم حسين فهمى، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، فى خلال لقائه مع الزميلة لميس محمد من خلال تليفزيون اليوم السابع، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب قائلا:" احنا بنمر بالتجربة اللى بتحصل فى فلسطين من سنة 48، وكل مدى بتسوء أكثر، والأرض بتغتصب، شىء محزن، وكل اللى اقدر أقوله أن إحنا شعوبنا العربية شعوب قوية، وتستطيع أن تقدم
الكثير وما علينا ألا أن احنا ننتظر ونشوف الايام القادمة هتقدم ايه".







ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من
دول تشارك لأول مرة في الحدث.



ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"



والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.
















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