فوائد لا تعرفها عن النباتات المنزلية.. منها نبات العنكبوت

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- Youm7) وجود النباتات الخضراء الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يحسن من الصحة النفسية ويزيد من الشعور بالراحة، لذلك ينصح بها الفسيولوجيون ويفضلونها عن النباتات البلاستيكية، وليس ذلك فقط فهى تساعد أيضاً على زيادة التركي والانتباه وتقليل الإجهاد النفسي، ونستعرض في هذا التقرير، فوائد النباتات الطبيعية المنزلية، وفقًا لما ذكره موقع"healthline
".
فوائد النباتات الطبيعية
زيادة الإنتاج:
دراسات متعددة
أوضحت أن تواجد النباتات الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يزيد من الإنتاجية والإبداع، حتى يزيد من سرعة الإنتاج في العمل بنسبة 12% عن المعدل الطبيعي.
نباتات خضراء
تنمية الشعور بالرضا:
فالنباتات المحفوفة بالوعاء لها تأثير مباشر ومماثل مثلما نراها في الحديقة، حيث يعزز من الشعور بالرضا، ويزيد من الالتزام بالوظيفة ولأماكن العمل، ويبعث الراحة النفسية في المنزل.
نباتات منزلية
تحسين الهواء:
ففي دراسة أجرتها وكالة ناسا في ثمانينيات القرن العشرين أثبتت أن جذور وتربة النباتات في المنزل والعمل، تقلل من المركبات العضوية المتطايرة المحمولة جواً (VOCs) بشكل كبير.
نباتات
تستخدم كعلاج طبى:
تستخدم بعض النباتات الخضراء الطبيعية في العيادات الطبية لعلاج أعراض الإصابة بالاكتئاب والقلق.
ويوجد النباتات الطبيعية المنزلية التى لا تتأثر بعوامل الطقس أو وجودها في أماكن مفتوحة، وتنمو في الظل والأماكن المغلقة طبيعياً ومنها نباتات وهى:
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أريكا، ونبات السيدة، ونخيل الخيزران.
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سرخس بوسطن.
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شجرة المطاط.
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نبات العنكبوت.
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شجرة اللبخ.
اعتبارات يجب الإنتباه لها عند شراء النباتات
ويمكن الحصول علي هذه النباتات من أقرب بستان، ولكن هناك اعتبارات يجب الأخذ بها ومراعاتها عند اصطحاب النباتات في المنزل، حيث يفضل تجنب إضافة بعض النباتات في حجرات الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو مرض الربو، والحيوانات الأليفة والتى أبرزها:
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أمارلس.
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الصبار.
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ازاليا.
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الأقحوان.
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بخور مريم .
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