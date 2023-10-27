فوائد لا تعرفها عن النباتات المنزلية.. منها نبات العنكبوت

MENAFN - Youm7) وجود النباتات الخضراء الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يحسن من الصحة النفسية ويزيد من الشعور بالراحة، لذلك ينصح بها الفسيولوجيون ويفضلونها عن النباتات البلاستيكية، وليس ذلك فقط فهى تساعد أيضاً على زيادة التركي والانتباه وتقليل الإجهاد النفسي، ونستعرض في هذا التقرير، فوائد النباتات الطبيعية المنزلية، وفقًا لما ذكره موقع"healthline".

فوائد النباتات الطبيعيةزيادة الإنتاج:

دراسات متعددة

أوضحت أن تواجد النباتات الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يزيد من الإنتاجية والإبداع، حتى يزيد من سرعة الإنتاج في العمل بنسبة 12% عن المعدل الطبيعي.

نباتات خضراء





تنمية الشعور بالرضا:

فالنباتات المحفوفة بالوعاء لها تأثير مباشر ومماثل مثلما نراها في الحديقة، حيث يعزز من الشعور بالرضا، ويزيد من الالتزام بالوظيفة ولأماكن العمل، ويبعث الراحة النفسية في المنزل.

نباتات منزلية





تحسين الهواء:

ففي دراسة أجرتها وكالة ناسا في ثمانينيات القرن العشرين أثبتت أن جذور وتربة النباتات في المنزل والعمل، تقلل من المركبات العضوية المتطايرة المحمولة جواً (VOCs) بشكل كبير.

نباتات





تستخدم كعلاج طبى:

تستخدم بعض النباتات الخضراء الطبيعية في العيادات الطبية لعلاج أعراض الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ويوجد النباتات الطبيعية المنزلية التى لا تتأثر بعوامل الطقس أو وجودها في أماكن مفتوحة، وتنمو في الظل والأماكن المغلقة طبيعياً ومنها نباتات وهى:



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أريكا، ونبات السيدة، ونخيل الخيزران.

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سرخس بوسطن.

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شجرة المطاط.

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نبات العنكبوت.

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شجرة اللبخ.

اعتبارات يجب الإنتباه لها عند شراء النباتات

ويمكن الحصول علي هذه النباتات من أقرب بستان، ولكن هناك اعتبارات يجب الأخذ بها ومراعاتها عند اصطحاب النباتات في المنزل، حيث يفضل تجنب إضافة بعض النباتات في حجرات الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو مرض الربو، والحيوانات الأليفة والتى أبرزها:





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أمارلس.

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الصبار.

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ازاليا.

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الأقحوان.

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بخور مريم .







