طريقة عمل سلطة العدس بالبنجر .. وجبة مشبعة وكلها بروتين

(MENAFN
- Youm7) "العدس بجبة "من الأكلات المشبعة و الغنية بالبروتين التي يمكن تناولها في نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن الزائد، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل سلطة العدس على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل سلطو العدس بجبه طريقة عمل
سلطة العدس : المكونات:
كوب عدس بجبة مسلوق.
2
طماطم.
2
فلفل ألوان.
عصيرليمون.
ربع كوب ذرة.
حزمة من الشبت.
2
كوب بنجرمسلوق ومقطع لمكعبات.
ملح.
كمون.
كزبرة
جافة.
ربع كوب زيت زيتون أوعادي.
ملعقة كبيرة خل.
2
ملعقة كبيرة مستردة" اختياري".
أوراق
كابوتشا للتزيين.
طريقة تحضير سلطة العدس بجبة بالبنجر:
يقطع الفلفل لقطع صغيرة.
ثم تقطع الطماطم لقطع صغيرة.
من الممكن أيضًا إضافة بصلة مقطعة لشرائح فلفل أخضر وذرة ومكعبات بنجر مسلوق.
ثم قطعي الشبت.
ثم حضري بولة وضعي فيها الزيت والخل والليمون وملح والكمون والكزبرة الجافة.
ثم يضاف المستردة ويقلب جميعا معاً.
ثم يضاف الخضار والعدس المسلوق ويقلب جيداً.
ثم يترك ساعة .
ثم يقدم علي أوراق الكابوتشا.
من الممكن عدم سلق البنجر ويقشر جيداً ويغسل.
ثم يبشر مثل الجزر ويوضع مع السلطة للاستفادة كاملة منه.
سلطة العدس بجبة بالبنجر
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