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طريقة عمل سلطة العدس بالبنجر .. وجبة مشبعة وكلها بروتين

10/27/2023 4:48:00 AM
(MENAFN- Youm7) "العدس بجبة "من الأكلات المشبعة و الغنية بالبروتين التي يمكن تناولها في نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن الزائد، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل سلطة العدس على طريقة الشيف مي صيام.


طريقة عمل سلطو العدس بجبه طريقة عمل
سلطة العدس : المكونات:

كوب عدس بجبة مسلوق.

2
طماطم.

2
فلفل ألوان.

عصيرليمون.

ربع كوب ذرة.

حزمة من الشبت.

2
كوب بنجرمسلوق ومقطع لمكعبات.

ملح.

كمون.

كزبرة
جافة.

ربع كوب زيت زيتون أوعادي.

ملعقة كبيرة خل.

2
ملعقة كبيرة مستردة" اختياري".

أوراق
كابوتشا للتزيين.

طريقة تحضير سلطة العدس بجبة بالبنجر:

يقطع الفلفل لقطع صغيرة.

ثم تقطع الطماطم لقطع صغيرة.

من الممكن أيضًا إضافة بصلة مقطعة لشرائح فلفل أخضر وذرة ومكعبات بنجر مسلوق.

ثم قطعي الشبت.

ثم حضري بولة وضعي فيها الزيت والخل والليمون وملح والكمون والكزبرة الجافة.

ثم يضاف المستردة ويقلب جميعا معاً.

ثم يضاف الخضار والعدس المسلوق ويقلب جيداً.

ثم يترك ساعة .

ثم يقدم علي أوراق الكابوتشا.

من الممكن عدم سلق البنجر ويقشر جيداً ويغسل.

ثم يبشر مثل الجزر ويوضع مع السلطة للاستفادة كاملة منه.


سلطة العدس بجبة بالبنجر








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