التواصل الفعال والنشاط البدنى.. تعلم كيف تدعم طفلك نفسيا ؟

MENAFN - Youm7) الطفل الحساس هو واحد من ألطف الأطفال وأكثرهم تعاطفًا مع الآخرين من بين الذين تقابلهم خلال يومك. لكن أحياناً وجود طفل حساس فى محيط الأسرة يمكن أن يشكل بعض الصعوبة للأبوين، فالتعامل مع طفل حساس يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك بطريقة فعالة، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع" verywellfamily".

الدعم النفسي للأطفال





خطوات يجب اتباعها عند التعامل مع الطفل الحساس:





فهم احتياجاته:



حاولي فهم احتياجات ابنك الحساس وما يسبب له التوتر أو القلق. قد تحتاجي إلى معرفة الأشياء التي يفضلها والتي يكرهها والمواقف التي تثير لديه ردود فعل سلبية.





التواصل الفعّال:



حافظي على قنوات الاتصا المفتوحة مع ابنك. واستمعي إليه بعناية وتأكدي من أنه يشعر بأنك تفهمين مشاعره وتهتمين بها.

الحفاظ على روتين منتظم:



قد يشعر الأطفال الحساسون بالتوتر من التغييرات المفاجئة. فحافظي على جدول زمني ثابت للأنشطة اليومية والروتين اليومي لتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.





توفير بيئة مهدئة:

قومى بتوفير بيئة هادئة في المنزل والمدرسة. قد تحتاجي إلى تجنب الأصوات الصاخبة والإضاءة الزائدة والمناطق المكتظة بالأشخاص.





الحرص على التغذية المناسبة:

قد تؤثر التغذية على حالة الطفل الحساس. حاولي تقديم وجبات صحية وتجنبي الأطعمة التي يمكن أن تزيد من شعوره بالقلق.

تعليم استراتيجيات التحكم في الغضب:

قومى بتعليم ابنك تقنيات التحكم فى النفس عند الغضب مثل التنفس العميق والاسترخاء العضلي. فهذه الاستراتيجيات يمكن أن تساعده في التعامل مع المواقف المجهدة بشكل أفضل.





تشجيع النشاط البدني:



قد يساعدك النشاط البدني على تقليل التوتر وزيادة الاسترخاء لدى الأطفال الحساسين. حاولي تشجيعه على ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية التي يستمتع بها.

التعامل مع الطفل الحساس





البحث عن هوايات واهتمامات:



قد يكون لديه هوايات أو اهتمامات خاصة. حاولي اكتشاف ما يستمتع به وقومى بتوفير الفرص لممارستها. قد تساعده هذه الأنشطة على الاسترخاء وتعزيز ثقته بنفسه.





التفهم والصبر:

قد يحتاج الأطفال الحساسون إلى وقت ودعم إضافي. حافظي على التفهم والصبر وكونى مرنًة في تلبية احتياجاته. قد تحتاجين إلى التجربة والاستمرار في تعديل النهج الذي يعمل بشكل أفضل لابنك.