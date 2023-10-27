لسه فيه أمل.. أطفال فلسطين يستعيدون ابتساماتهم رغم العدوان

MENAFN - Youm7) في وسط الأحزان تشرق الابتسامة، بالرغم من استمرارية بطش الاحتلال الإسرائيلى وقصف غزة ومواصلتهلقتل الأطفال ، إلا أن أطفال فلسطين من خلال صمودهم وتحملهم يلقنون العالم رسالة مليئة بالقوة والأمل فى المستقبل وشعور بأن هذه الحرب ستنتهى وينتصرون، فمنذ بداية الحرب نشاهد العديد من مقاطع الفيديو التي تصبينا بالحزن على الأطفال وما حدث لهم من خوف وقتل وترويع على يد الاحتلال الإسرائيلي، نستعرض فى هذا التقرير، أبرز أطفال الغزة الذين عادت إليهم إبتسامة الأمل بعد ظهورهم وهم يشعرون بالحزن والرعب لما حدث لهم.

محمد أبو لولي





الطفل محمد أبو لولي:



الطفل المرتجف محمد أبو لولى كما عرف على "السوشيال ميديا" بعد تداول مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو

يبكي ويرتجف خوفًا ورعباً بعد قصف مستشفى المعمداني، مما جعل الكثيرون يبكون على حاله، وهو أحد الأطفال الناجين من قصف المستشفى المعمداني الذي قامت به إسرائيل، ولكن بعد أيام وصل لعائلته وظهر من جديد على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يبتسم.



طفلة لا تتعدى سنة من عمرها:

والطفلة شام

صغيرة فى العمر حيث لا يتعدى عمرها سنة ظهرت ترتجف وهى تعانى من إصابات في الرأس ولن تتوقف عن البكاء الذي كاد أن يوقف أنفاسها، وجعلت العالم يشعر بالحزن، وشاهدت هذه الأهوال من قصف ودمار بسبب غارات إسرائيل على غزة، و بعد أيام من انتشار مقطع الفيديو، ظهرت مرة أخرى وهي تبتسم وتتعالى الضحكات، فهي طفلة من أبسط حقوقها أن تبتسم وتضحك وتعيش حياة أكثر أمانا.





الطفلة شامالطفلة شام تبتسم من جديد طفل يلقن أخيه الشهادة:

مقطع فيديو شهير ظهر فيه الطفل الذي يلقن شقيقه الصغير الشهادة، وهو يقول له قول ورايا أشهد ألا إله إلا الله ، ويردد قول ورايا يا عمر، سامعني، كان أخيه ينزف، وتعاطف معه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت بعد ذلك صورة تجمع بين الطفل وشقيقه وهو يرفع علامة النصر ويبتسم، وكأنه يريد إرسال رسالة للعالم مفادها أن هناك أمل لزوال الغمة والانتصار فى النهاية.





الطفل الشهير بتلقين أخيه الشهادة يعود من جديدعمر طفل فلسطيني



