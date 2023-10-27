Saturday, 28 October 2023 02:51 GMT

البترول: مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى - صينى لإنتاج الهيدروجين الأخضر

10/27/2023 4:47:57 AM
(MENAFN- Youm7) شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتى تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية ، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصينى ليو زى شيانج رئيس المجموعة ومن الجانب المصرى المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية والجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.




وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون فى إنشاء مشروع مشترك لانتاج الهيدروجين الأخضر فى شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية ، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مواقع البترول والغاز المختلفة فى مصر.






جاء ذلك خلال عقب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية والوفد المرافق له، حيث تم بحث فرص التعاون فى مجالات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات.



وخلال اللقاء أكد "الملا"، أن مصر بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء فى العديد من المجالات وأن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مبادرات لخفض الانبعاثات فى مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب، مشيراً إلى ترحيبه بالتعاون بين قطاع البترول والمؤسسة الصينية فى تنفيذ مشروعات اضافية أخرى تضاف لقائمة المشروعات الخضراء التى ينفذها القطاع.



وأضاف الوزير أن المؤسسة الصينية تمتلك التكنولوجيات المتطورة والامكانات الفنية والتمويلية خاصة فى مجالات الطاقة الخضراء وتعد أكبر المؤسسات الصينية التى تستثمر فى مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلى للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقى.



ووجه "الملا"، الدعوة لوفد المؤسسة الصينية للحضور والمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبيس فى نسخته القادمة والتى ستعقد فى شهر فبراير 2024.



ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الصينية، أن التعاون مع مصر فى العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول المصرى فى مشروعات هامة للطاقات الخضراء وخاصة فى مجال الهيدروجين ، موجهاً الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة الصين واجراء جولة فى مشروعات المؤسسة الصينية المختلفة.



وأضاف أن المؤسسة الصينية دخلت السوق المصرى منذ عام 2009 وتسعى لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر بهدف تلبية الطلب العالمى المتزايد على الهيدروجين وتقديم الحلول التكنولوجية للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات والبتروكيماويات.
















MENAFN27102023000132011024ID1107317775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث