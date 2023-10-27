الأزياء المصرية التراث المفقود.. شهيرة محرز تناقش الموضة فى مصر القديمة

MENAFN - Youm7) صدر كتاب شهيرة محرز "الأزياء المصرية التراث المفقود" بالتعاون مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، وقد أقيمت فعالية فى المتحف القومى للحضارة المصرية بهذه المناسبة قدمت خلالها شهيرة محرز محاضرة عن الكتاب.

"الأزياء المصرية: التراث المفقود" هو كتاب كتبته شهيرة محرز بعد بحث دام لعقود من الزمن، هذا العمل يتألف من 4 مجلدات، ويوثق بعناية كبيرة أصول ملابس ومجوهرات النساء المصريات التي لم تُسجل من قبل، والكثير منها اندثر في التاريخ.

أول كتاب من هذه السلسلة، يسلط الضوء على أنماط الأزياء للنساء الضوء على حقيقة مهمة: وهى أنه بغض النظر عن المسافات الجغرافية، والاختلافات الدينية والعرقية، ومرور آلالاف من السنين والحضارات المتعاقبة، كان النوبيون وفلاحو وادي النيل والبدو وسكان الواحات، سواءً كانوا مسيحيين أو مسلمين، كلهم جزء من نفس التراث المشترك وقد دمجت الرموز القديمة والجديدة في تقليد واحد، يحدد هوية مصرية متنوعة ومتناغمة.

هذا التقليد يقدم دليل قوي وواضح على وحدة البلاد، ويثبت أن هذه المجتمعات المتنوعة كانت دائمًا جزءًا من وطن متعدد الثقافات ومتعدد الأصول عبر التاريخ.

يذكر أن شهيرة محرز حاصلة على درجة الماجيستير فى الفن الإسلامي وبدأت قبل أن تتم سن العشرين من جمع الفساتين والعباءات والجلاليب النسائية من القرى فى أنحاء الجمهورية و بيعهم في منزلها وبعدها تولت مشروع التطريز بالعريش بمحافظة سيناء.

وتتبنى شهيرة محرز دائما أن فكرة دمج مهارات النساء مع التقاليد خلق شكل جديد للتطريز بمشروع التطريز بالعريش والذي بالتبعية جعل المهارات والتقاليد المحلية على قيد الحياة .

ومن إنجازاتها أيضا، استخلاص زيت الزيتون من أشجار الزيتون التى تملتكها، وجمع وصفات أكلات مصرية من مختلف المحافظات والمدن فى كتاب لطهى الأكلات المصرية.



