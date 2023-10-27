الأزياء المصرية التراث المفقود.. شهيرة محرز تناقش الموضة فى مصر القديمة

(MENAFN
- Youm7) صدر كتاب شهيرة محرز "الأزياء المصرية التراث المفقود" بالتعاون مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، وقد أقيمت فعالية فى المتحف القومى للحضارة المصرية بهذه المناسبة قدمت خلالها شهيرة محرز محاضرة عن الكتاب.
"الأزياء المصرية: التراث المفقود" هو كتاب كتبته شهيرة محرز بعد بحث دام لعقود من الزمن، هذا العمل يتألف من 4 مجلدات، ويوثق بعناية كبيرة أصول ملابس ومجوهرات النساء المصريات التي لم تُسجل من قبل، والكثير منها اندثر في التاريخ.
أول كتاب من هذه السلسلة، يسلط الضوء على أنماط الأزياء للنساء الضوء على حقيقة مهمة: وهى أنه بغض النظر عن المسافات الجغرافية، والاختلافات الدينية والعرقية، ومرور آلالاف من السنين والحضارات المتعاقبة، كان النوبيون وفلاحو وادي النيل والبدو وسكان الواحات، سواءً كانوا مسيحيين أو مسلمين، كلهم جزء من نفس التراث المشترك وقد دمجت الرموز القديمة والجديدة في تقليد واحد، يحدد هوية مصرية متنوعة ومتناغمة.
هذا التقليد يقدم دليل قوي وواضح على وحدة البلاد، ويثبت أن هذه المجتمعات المتنوعة كانت دائمًا جزءًا من وطن متعدد الثقافات ومتعدد الأصول عبر التاريخ.
يذكر أن شهيرة محرز حاصلة على درجة الماجيستير فى الفن الإسلامي وبدأت قبل أن تتم سن العشرين من جمع الفساتين والعباءات والجلاليب النسائية من القرى فى أنحاء الجمهورية و بيعهم في منزلها وبعدها تولت مشروع التطريز بالعريش بمحافظة سيناء.
وتتبنى شهيرة محرز دائما أن فكرة دمج مهارات النساء مع التقاليد خلق شكل جديد للتطريز بمشروع التطريز بالعريش والذي بالتبعية جعل المهارات والتقاليد المحلية على قيد الحياة .
ومن إنجازاتها أيضا، استخلاص زيت الزيتون من أشجار الزيتون التى تملتكها، وجمع وصفات أكلات مصرية من مختلف المحافظات والمدن فى كتاب لطهى الأكلات المصرية.
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