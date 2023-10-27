صدر حديثا.. The Pole رواية نفسية للفائز بجائزة نوبل جى إم كويتزى

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار Liveright فى نيويورك، رواية بعنوان The Pole للكاتب الجنوب أفريقى المعروف جى إم كويتزي ، الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2003، وتقع فى 176 صفحة، وقد وصفت بأنها أحد أفضل الروايات فى فصل الخريف هذا العام.

تقول دار النشر عن رواية The Pole إنها رواية ذات طابع نفسى، عن الحب وتقلب العلاقات الإنسانية، يشتهر جي إم كوتزى بنثره القوي، وهو بلا شك من بين الأدباء الأكثر تأثيرًا واستفزازًا في عصرنا،

ببصيرة مميزة و"ذكاء هش يفرض انتباهنا على المخاوف الشائعة التي لا نريد أن نفكر فيها"، يتحدانا هنا لاستجواب تصوراتنا المسبقة ليس فقط عن الحب، بل عن الحقيقة نفسها.

ج ام كويتزى





دقيقة ولكن لا يمكن التنبؤ بها، بليغة ولكنها معقدة، تحكي رواية رواية The Pole قصة ويتولد فالتشيزكيتش، عازف البيانو القوي ذو الشعر الأبيض ومترجم شوبان الذي أصبح مفتونًا بياتريس، راعية الفنون الأنيقة، بعد أن ساعدت في تنظيم حفلته الموسيقية في برشلونة.

The Pole





على الرغم من أن بياتريس، وهي امرأة متزوجة، لم تتأثر في البداية بويتولد و"أطقم أسنانه اللامعة"، إلا أنها سرعان ما وجدت نفسها مطاردة ومكتسحة في عالمه بشكل لا مفر منه. وبينما ترسل الفنانة المياومة رسائل لا حصر لها، وتوجه لها دعوات للسفر، بل وتزور منزل زوجها الصيفي في مايوركا، تزدهر علاقتهما غير المتوقعة، ولو بشروط بياتريس فقط.

يشتد الصراع على السلطة بينهما، ويتصاعد في النهاية إلى معركة شاملة بين الجنسين، لكن هل بياتريس هى التى تحد من شغفهم بشل عواطفها؟ أم أن ويتولد، الرجل العجوز الذى يجلس على آلته الكاتبة، يحاول أن يفرض حلمه في الحب على الحياة؟ من خلال إعادة اختراع الحب الشامل للشاعر دانتي لبياتريس، يكشف كوتزي الطبيعة الغامضة بشكل أساسي للرومانسية، موضحًا كيف يمكن أن يلتقي الغرباء بالصدفة ويمكن أن يتغير كل شيء فجأة.