صدر حديثا.. The Pole رواية نفسية للفائز بجائزة نوبل جى إم كويتزى

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار Liveright فى نيويورك، رواية بعنوان The Pole للكاتب الجنوب أفريقى المعروف جى إم كويتزي ، الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2003، وتقع فى 176 صفحة، وقد وصفت بأنها أحد أفضل الروايات فى فصل الخريف هذا العام.
تقول دار النشر عن رواية The Pole إنها رواية ذات طابع نفسى، عن الحب وتقلب العلاقات الإنسانية، يشتهر جي إم كوتزى بنثره القوي، وهو بلا شك من بين الأدباء الأكثر تأثيرًا واستفزازًا في عصرنا،
ببصيرة مميزة و"ذكاء هش يفرض انتباهنا على المخاوف الشائعة التي لا نريد أن نفكر فيها"، يتحدانا هنا لاستجواب تصوراتنا المسبقة ليس فقط عن الحب، بل عن الحقيقة نفسها.
ج ام كويتزى
دقيقة ولكن لا يمكن التنبؤ بها، بليغة ولكنها معقدة، تحكي رواية رواية The Pole قصة ويتولد فالتشيزكيتش، عازف البيانو القوي ذو الشعر الأبيض ومترجم شوبان الذي أصبح مفتونًا بياتريس، راعية الفنون الأنيقة، بعد أن ساعدت في تنظيم حفلته الموسيقية في برشلونة.
The Pole
على الرغم من أن بياتريس، وهي امرأة متزوجة، لم تتأثر في البداية بويتولد و"أطقم أسنانه اللامعة"، إلا أنها سرعان ما وجدت نفسها مطاردة ومكتسحة في عالمه بشكل لا مفر منه. وبينما ترسل الفنانة المياومة رسائل لا حصر لها، وتوجه لها دعوات للسفر، بل وتزور منزل زوجها الصيفي في مايوركا، تزدهر علاقتهما غير المتوقعة، ولو بشروط بياتريس فقط.
يشتد الصراع على السلطة بينهما، ويتصاعد في النهاية إلى معركة شاملة بين الجنسين، لكن هل بياتريس هى التى تحد من شغفهم بشل عواطفها؟ أم أن ويتولد، الرجل العجوز الذى يجلس على آلته الكاتبة، يحاول أن يفرض حلمه في الحب على الحياة؟ من خلال إعادة اختراع الحب الشامل للشاعر دانتي لبياتريس، يكشف كوتزي الطبيعة الغامضة بشكل أساسي للرومانسية، موضحًا كيف يمكن أن يلتقي الغرباء بالصدفة ويمكن أن يتغير كل شيء فجأة.
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