إدراج اسم شهيد الدبلوماسية المصرية محمد كمال الدين فى مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم شهيد الدبلوماسية المصرية محمد كمال الدين صلاح ، ضمن مشروع حكاية شارع ، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنه وعن اسمه، وذلك تخليدًا لذكراه بين الأجيال.

ولد محمد كمال الدين صلاح في 28 مايو1910، وترعرع في كنف والده الذى كان علامة، وقاضيًا ونائبًا في المحكمة، وهذا ما ساعد محمد كمال الدين على أن يتعلم من والده قيم العدل والثبات، التي اتصف بها أثناء عمله الدبلوماسي، وينهل من مكتبة والده العريقة، وقد بدأ كمال حياته مناضلًا فى الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل.

محمد كمال الدين صلاح





تخرج كمال الدين في كلية الحقوق عام 1932م، فاشتغل بالمحاماة قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي، اختارت مصر كمال الدين صلاح عام 1954م، ليكون ممثل مصر في "المجلس الاستشاري لمجلس الوصاية الثلاثي"، والذي شكلته الأمم المتحدة من مصر والفلبين وكوبا عام 1950م ليتولى الإشراف على الحكومة المحلية الصومالية لمدة عشر سنوات تنتهي عام1960، وحينها تتولى الصومال حكم نفسها بنفسها.

ومنذ أن عين كمال الدين ممثلًا لمصر في المجلس الاستشاري للوصاية عمل على بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق الصومال لاستقلاله قبل نهاية فترة الوصاية، واستطاع أن يجذب قلوب الصوماليين إليه، حيث قام بتدعيم اللغة العربية والثقافة الإسلامية التي كان الاستعمار يحاربها، فكافح ضد محاولات القضاء على اللغة العربية. وعمل على إنشاء مركز ثقافي في الصومال، وطلب من مصر إرسال بعثة تعليمية دينية ومدنية حتي يواجه بحسم محاولات التغريب التي كان يبذلها الاستعمار جاهدًا للنيل من عروبة الصومال.

لافته محمد كمال الدين صلاح بحكاية شارع





إن نشاطات كمال الدين في تطوير الصومال وتنميته لم تقتصر على إنشاء مركز ثقافي فقط، بل عمل –أيضًا- على إصلاح الاقتصاد الصومالي، وذلك باستعانة خبراء في الأمم المتحدة والحصول على مساعدات من البنك الدولي وتسهيل عمليات إقراض للصوماليين وخلق رأس مال صومالي وتعليم الصوماليين الصناعات المنزلية، كما استدعى خبيرًا مصريًا لزراعة القطن في الصومال، استمر كمال الدين في كفاحه لنيل الصومال استقلالها ووصولها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؛ فكان يعمل في كل المجالات ويدعمها سواء كانت في المجال الاقتصادي والسياسي والتعليمي والديني.