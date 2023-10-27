روايات البوكر.. أغنية النبى رواية عن قوة المرأة فى مجتمع ينهار

MENAFN - Youm7) أغنية النبى .. رواية للكاتب بول لينش، نرشحها ضمن سلسلة روايات البوكر، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.

فى رواية "أغنية النبى" تواجه الأم خيارًا رهيبًا، لمجتمع على حافة الهاوية، في أمسية مظلمة في دبلن، تجيب إيليش ستاك، العالمة والأم لأربعة أطفال، على باب منزلها الأمامي لتجد الشرطة على عتبة بابها، وحينما تفتح الباب تجد ضابطان من الشرطة السرية في أيرلندا يردان التحدث مع زوجها.

الكاتب بول لينش

تنهار الأمور فى أيرلندا في قبضة حكومة تتجه نحو الاستبداد. ومع انحسار المد الدموي، تجد إيليش نفسها عالقة في منطق كابوس المجتمع المنهار - حيث تهاجمها قوى لا يمكن التنبؤ بها خارجة عن سيطرتها وتضطر إلى القيام بكل ما يلزم للحفاظ على عائلتها معًا.

رواية أغنية النبي للكاتب بول لينش

بول لينش هو روائي أيرلندي مشهور عالميًا، نشر خمس روايات، وفاز بالعديد من الجوائز، قبل روايته "أغنية النبى" المرشحة للفوز بجائزة البوكر العالمية 2023، كتب بول لينش أربع روايات: "ما وراء البحر"، "نعمة"، "الثلج الأسود"، و"سماء حمراء في الصباح". فازت روايته الثالثة، غريس، بجائزة أفضل رواية أيرلندية لعام 2018 من مجموعة كيري وجائزة سفراء الفرانكوفونية الأيرلندية الأدبية لعام 2020. فازت روايته الثانية "الثلج الأسود" بجائزة الكتب الفرنسية Prix Libr'à Nous لأفضل رواية أجنبية.