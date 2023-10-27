روايات البوكر.. أغنية النبى رواية عن قوة المرأة فى مجتمع ينهار

(MENAFN
- Youm7) أغنية النبى .. رواية للكاتب بول لينش، نرشحها ضمن سلسلة روايات البوكر، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.
فى رواية "أغنية النبى" تواجه الأم خيارًا رهيبًا، لمجتمع على حافة الهاوية، في أمسية مظلمة في دبلن، تجيب إيليش ستاك، العالمة والأم لأربعة أطفال، على باب منزلها الأمامي لتجد الشرطة على عتبة بابها، وحينما تفتح الباب تجد ضابطان من الشرطة السرية في أيرلندا يردان التحدث مع زوجها.
الكاتب بول لينش
تنهار الأمور فى أيرلندا في قبضة حكومة تتجه نحو الاستبداد. ومع انحسار المد الدموي، تجد إيليش نفسها عالقة في منطق كابوس المجتمع المنهار - حيث تهاجمها قوى لا يمكن التنبؤ بها خارجة عن سيطرتها وتضطر إلى القيام بكل ما يلزم للحفاظ على عائلتها معًا.
رواية أغنية النبي للكاتب بول لينش
بول لينش هو روائي أيرلندي مشهور عالميًا، نشر خمس روايات، وفاز بالعديد من الجوائز، قبل روايته "أغنية النبى" المرشحة للفوز بجائزة البوكر العالمية 2023، كتب بول لينش أربع روايات: "ما وراء البحر"، "نعمة"، "الثلج الأسود"، و"سماء حمراء في الصباح". فازت روايته الثالثة، غريس، بجائزة أفضل رواية أيرلندية لعام 2018 من مجموعة كيري وجائزة سفراء الفرانكوفونية الأيرلندية الأدبية لعام 2020. فازت روايته الثانية "الثلج الأسود" بجائزة الكتب الفرنسية Prix Libr'à Nous لأفضل رواية أجنبية.
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