بهاء طاهر وإبراهيم أصلان.. رحل الصديقان وبقيت أعمالهما الخالدة

MENAFN - Youm7) بهاء طاهر ،تمر ذكرى رحيله الأولى عن عالمنا وحينما نتذكر بهاؤنا الطاهر نتذكر رسالته التى كتبها فى وداع رفيقه إبراهيم أصلان، الذى رحل قبله، وتركه وحيدا.

فى رسالته التى كتبها بهاء طاهر، ونشرتها مجلة "الكلمة" فى عددها الـ58 لعام 2021، قال: أنا لست أميرا للشعراء، ولم تربطنى بإبراهيم أصلان علاقة التلازم فى الحياة، نادرا ما كنا نلتقى فى السنوات الأخيرة، اقتصرت علاقتنا على مكالمات تليفونية متفرقة، لم تعد سنى ولا صحتى تسمح لى بالحركة النشيطة والتنقل، لكن خبر رحيله المفاجئ انقض على وبترنى على الفور: لم سبقتنى؟ ما بيننا كان أعمق بكثير من اللقاءات والمكالمات، كلانا من سن واحدة بالضبط، بدأنا الكتابة فى وقت واحد فى الستينيات عندما التقينا وأحببته الحب كله منذ عرفته وحتى نهاية العمر.

إبراهيم أصلان





بهاء طاهر: إبراهيم أصلان شاعر القصة القصيرة

وعن تلك العلاقة الأعمق من اللقاءات والمكالمات يقول بهاء طاهر، الذى تحل ذكرى ميلاده بعد أيام وتحديدا فى 13 يناير، فى نفس الرسالة: أحببت الإنسان الصافى النفس، والكاتب صاحب اللغة الفريدة الصافية، وكنت أقول له صادقا إنه شاعر القصة القصيرة مع بعد لغته التام عن الشاعرية والبلاغة، لكن قصص إبراهيم أصلان يجب قراءتها كما تقرأ القصائد الجميلة، مرة ومرات دون أن ينفد سحرها، لأن استمتاعك بنثرها يزيد مع كل قراءة، وتذوقك لجمالياتها يزيد مع كل قراءة جديدة مثل الشعر الحقيقى حتى تود لو تحفظها حفظا، وأن تترنم بها مادمت تحب الأدب وتتذوق اللغة. وكان ذلك حالى بالفعل عندما قرأت قصص مجموعته الأولى "بحيرة المساء" التى كان ينشرها متفرقة فى الصحف مثلما كنا نفعل جميعًا فى الستينيات.

بهاء طاهر

يذكر بهاء طاهر فى رسالته أنه قال ذات مرة أنه يغار من إبراهيم أصلان، وأن "الغيرة تنهش قلبى بسبب إقبال الحسناوات عليه، وسألته هل للشارب الكث علاقة؟ وهل يمكن أن أنجح مثله لو ربيت شاربي؟ فقال بإيجازه المعهود وهو يضحك جرب، لكنى كنت أعقل من أن أجرب واكتفيت بأن أحسده وأحبه".

ويشير بهاء طاهر إلى أن آخر لقاء له مع إبراهيم أصلان كان فى ندوة عقدتها صحيفة الأهرام وبعد الندوة استقلا سيارة واحدة، ويقول بهاء طاهر: "كان منزلى هو الأقرب فنزلت ولوحت لإبراهيم مودعا وتواعدنا على اللقاء.. وسنلتقي".