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آبل تقدم ميزة الضغط المزدوج بنظام Watchos 10.1.. إليك كيفية التحديث

10/27/2023 4:47:49 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة آب ، نظام التشغيل watchOS 10.1، وهو أول تحديث رئيسي لنظام تشغيل الساعة الذكية منذ إطلاق watchOS 10 في سبتمبر، يتضمن التحديث عددًا من الميزات الجديدة وإصلاحات الأمان وإصلاحات الأخطاء.



تعد إحدى أبرز الميزات الجديدة في watchOS 10.1 هي القدرة على تنفيذ الإجراء الأساسي في الإشعارات ومعظم التطبيقات بنقرة مزدوجة،
يتوفر هذا على Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.




يمكن للمستخدم على سبيل المثال، الضغط نقرًا مزدوجًا للرد على مكالمة، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو إيقاف مؤقت، كما تعتبر إيماءة النقر المزدوج مفيدة في المواقف الشائعة.



ويقوم المحرك العصبي بمعالجة البيانات من مقياس التسارع والجيروسكوب ومستشعر القلب البصري باستخدام خوارزمية جديدة للتعلم الآلي، كذلك تكتشف الخوارزمية التوقيع الفريد لحركات المعصم الصغيرة والتغيرات في تدفق الدم عندما يقوم السبابة والإبهام بإجراء نقرة مزدوجة.



وفقا لشركة آبل تعمل إيماءة الضغط المزدوج في أي وقت تكون فيه الشاشة نشطة، وتتوفر الميزة طوال اليوم مع تأثير ضئيل على عمر البطارية الذي يبلغ 18 ساعة على Apple Watch Series 9 أو عمر البطارية الذي يصل إلى 36 ساعة على Apple Watch Urtla 2.



كذلك من الميزات الأخرى هي ميزة NameDrop، والتي تتيح للمستخدم تبادل معلومات الاتصال مع شخص جديد بمجرد إحضار آبل ووتش بالقرب من آيفون الخاص به الذي يعمل بنظام iOS 17 أو آبل ووتش، كما يتوفر NameDrop على Apple Watch SE 2 وApple Watch Series 7 والإصدارات الأحدث وApple Watch Urtla، كذلك تتوفر My Card كإضافة للوصول السريع إلى NameDrop.



وللتحديث إلى watchOS 10.1، افتح تطبيق ووتش على جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب "عام". اضغط على تحديث البرنامج واتبع التعليمات.












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