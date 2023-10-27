الحياة على المريخ.. ناسا تبحث بقايا نهر قديم كانت صالحة للسكن فى السابق

MENAFN - Youm7) اكتشف العلماء بقايا أنظمة أنهار قديمة كانت تتمتع في السابق بالظروف المناسبة لدعم الحياة على كوكب المريخ ، حيث أعاد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا تحليل البيانات التي جمعتها مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا في فوهة جيل كريتر، ووجدوا أن التكوينات كانت عبارة عن مسطحات مائية صالحة للسكن وأكثر وفرة بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدد الفريق مناطق ضحلة وتلال قصيرة يسمونها "الأنوف" داخل المناظر الطبيعية والتي يمكن أن تكون مؤشرات على رواسب الأنهار القديمة في الحفر.

وقال الباحثون إنهم يعتقدون أيضًا أن هذه المسطحات المائية تتصرف مثل تلك الموجودة على الأرض، وهي مهمة للحياة والدورات الكيميائية ودورات المغذيات ودورات الرواسب.

وقال بنجامين كارديناس، الأستاذ المساعد لعلوم الأرض في ولاية بنسلفانيا والباحث الرئيسي: "لقد وجدنا دليلاً على أن المريخ كان على الأرجح كوكبًا من الأنهار"، مضيفا "أننا نرى علامات على ذلك في جميع أنحاء الكوكب."

وأجريت الدراسة من خلال رسم خرائط لتآكل تربة المريخ القديمة باستخدام نموذج حاسوبي تم تدريبه على بيانات الأقمار الصناعية، وجاءت البيانات من وكالة ناسا كيوريوسيتي والمسح ثلاثي الأبعاد لطبقات الصخور التي تسمى الطبقات التي ترسبت على مدى ملايين السنين تحت قاع بحر خليج المكسيك.

كما أنه أثناء تصميم نموذجهم الحاسوبي، وجد كارديناس وفريقه استخدامًا جديدًا لعمليات المسح التي أجريت قبل 25 عامًا لطبقات الأرض والتي جمعتها شركات النفط، وقال كارديناس إن المسح "قدم مقارنة مثالية مع المريخ".



حيث أجرى الفريق محاكاة التآكل الشبيه بالمريخ باستخدام عمليات المسح ثلاثي الأبعاد للطبقات الفعلية المسجلة على الأرض، وعندما أجروا عملية المحاكاة، كشف النموذج عن مناظر طبيعية مريخية متآكلة شكلت مقاعد وأنوفًا طبوغرافية بدلاً من التلال النهرية، وبدت متطابقة تقريبًا مع الأشكال الأرضية التي لاحظتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي داخل فوهة جيل.

وقال الباحثون إن التحليل كشف عن تفسير جديد لتشكيلات الحفر المريخية الشائعة، والتي، حتى الآن، لم ترتبط مطلقًا برواسب الأنهار المتآكلة.

ومن جانبه، قال كارديناس: "لدينا كل شيء لنتعلمه عن المريخ من خلال فهم أفضل لكيفية تفسير رواسب الأنهار هذه، والتفكير في الصخور اليوم كطبقات من الرواسب المتراكمة مع مرور الوقت".