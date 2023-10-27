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كيف يمكنك إيقاف إنستجرام وفيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت؟

10/27/2023 4:47:48 AM
(MENAFN- Youm7) واجهت شركة ميتا باستمرار اتهامات بانتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين فمن المعروف أن الشركة تقوم بتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بشكل روتيني ومن ثم بيع تلك البيانات إلى شركات أخرى لأغراض إعلانية،
على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن حقائب، فقد تبدأ في رؤية إعلانات لحقائب من شركات مختلفة بعد لحظات، وهذا لا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية فحسب، بل إنه مزعج للغاية أيضًا.



ومع ذلك، من أجل تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين التحكم في نشاطهم عبر الإنترنت، قدمت Meta تقنيات Activity Off-Meta إنه إعداد خصوصية يسمح للمستخدمين برؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب مع منصات Meta والتحكم فيها، ويتضمن ذلك معلومات حول التفاعلات مع الأنشطة التجارية والمؤسسات، مثل زيارة تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية، وفقا لتقرير indiatoday .



ويمكن للمستخدمين استخدام هذه الأداة لمعرفة الشركات التي ترسل البيانات إلى Meta، أو قطع اتصال شركات معينة، أو مسح جميع البيانات.



كيفية منع Instagram من تتبع نشاطك على الإنترنت


1 افتح تطبيق Instagram، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.



2 اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات والخصوصية".



3 اضغط على "النشاط" ثم "النشاط خارج تقنيات التعريف".



4 قم بالتبديل إلى "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي" لمنع Instagram من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.



إذا كنت تريد إدارة نشاطك السابق، فيمكنك القيام بما يلي:


من صفحة "النشاط خارج تقنيات Meta"، اضغط على "معلوماتك وأذوناتك" ثم "نشاطك خارج تقنيات Meta" فى هذه الصفحة يمكنك:



- الاطلاع على نشاطك الأخير



- قطع الاتصال بنشاط تطبيق معين



- مسح البيانات القديمة



- إدارة النشاط المستقبلي لمنع الشركات من مشاركة البيانات



إذا اخترت "إدارة النشاط المستقبلي" و"قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي"، فسيحصل أيضًا على تخلص من نشاطك السابق.



وفيما يلى كيفية منع فيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت


1 انتقل إلى ملفك الشخصي على فيسبوك، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.



2 حدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات".



3 اضغط على "معلوماتك على فيسبوك" في العمود الأيسر ثم على "النشاط خارج فيسبوك".



4 اضغط على "إدارة نشاطك خارج فيسبوك" ثم "إدارة النشاط المستقبلي".



5 قم بإيقاف تشغيل "النشاط المستقبلي خارج Facebook" لمنع Facebook من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.



6 يمكنك أيضًا اختيار فصل تطبيقات ومواقع ويب معينة عن فيسبوك من خلال الضغط على زر "إدارة نشاطك خارج فيسبوك" ثم النقر على "إدارة النشاط".



على الرغم من أن الإعدادات المذكورة أعلاه ستساعدك على تتبع بياناتك، إلا أنه قد يظل بإمكان Meta جمع البيانات عنك من مصادر أخرى، مثل معلنين خارجيين. لذا، لمزيد من حماية خصوصيتك، يمكنك استخدام وضع التصفح الخاص أو VPN عند تصفح الإنترنت.












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