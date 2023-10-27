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اعرف كيفية تتبع حالتك المزاجية مع Apple Health

10/27/2023 4:47:46 AM
(MENAFN- Youm7) أضافت شركة Apple في تطبيق Health القدرة على تتبع مشاعرك بشكل يومي لتمنحك صورة شاملة عن الصحة العقلية، في نظام التشغيل iOS 17، وفقا لموقع macrumors.



كما أنه من خلال إشعارات تطبيق الصحة أو ساعة Apple Watch، يمكنك تسجيل حالتك المزاجية في أوقات مختلفة طوال اليوم وإدخال الحالة المزاجية العامة لليوم.



يقدم تسجيل الحالة المزاجية شريطًا منزلقًا به خيارات تتراوح من غير سارة جدًا إلى محايدة إلى ممتعة، الخيارات مرمزة بالألوان (اللون الأرجواني غير السار للغاية، واللون المحايد هو اللون الأزرق، واللون اللطيف للغاية هو اللون البرتقالي)، والفكرة هي سحب شريط التمرير إلى أقرب تمثيل لحالتك المزاجية الحالية.



تسألك Apple عن أفضل وصف للشعور، وتقدم قائمة بالصفات المتعلقة بالحالة المزاجية التي يمكنك الاختيار من بينها، على سبيل المثال، يحتوي المزاج "الممتع جدًا" على خيارات مثل مندهش ومسالم ومبهج وهادئ، وتتضمن الحالة المزاجية "غير السارة جدًا" الغضب والحزن والإرهاق والتوتر، بينما تتضمن الحالة المزاجية المحايدة الهدوء واللامبالاة والمحتوى، ولا يمكنك إدخال الصفة الخاصة بك، ويجب عليك استخدام أحد الاقتراحات المقدمة من Apple، هناك بضع عشرات من الخيارات الإجمالية، وبالتالي فإن الفكرة هي فقط اختيار أقرب تطابق.



بعد تحديد الحالة المزاجية والصفة المصاحبة لها، تسأل Apple عن سبب الحالة المزاجية، تشمل الخيارات الصحة واللياقة البدنية والأسرة والأصدقاء والشريك والمواعدة والطقس والمال والأحداث الجارية، ولكن مرة أخرى، عليك الاختيار من قائمة Apple، ومع ذلك، يمكنك إضافة سياق في هذا القسم، حتى تتمكن من كتابة تفاصيل حول سبب اختيارك لفئة معينة.



لإنشاء السجل الأول لحالتك العاطفية أو حالتك المزاجية في iOS 17، اتبع الخطوات الاتية:



1- في تطبيق "صحتي"، حدد علامة التبويب "تصفح"، ثم ضمن "فئات الصحة"، اضغط فوق "الصحة العقلية".

2- ضمن "لا توجد بيانات متاحة"، اضغط على "الحالة الذهنية".

3- اضغط على البدء.

4- اختر تسجيل ما تشعر به الآن، أو ما تشعر به بشكل عام اليوم، ثم اضغط على "التالي".

5- استخدم شريط التمرير لتسجيل مشاعرك أو حالتك المزاجية على نطاق واسع من "غير سارة للغاية" إلى "ممتعة للغاية"، ثم اضغط على "التالي".

6- اختر الكلمة التي تصف هذا الشعور بشكل أفضل، ثم اضغط على التالي.

7- اختر من بين الخيارات ما له التأثير الأكبر عليك، ثم اضغط على "تم".



يمكن عرض جميع سجلاتك في أي وقت باستخدام بطاقة الحالة الذهنية في قسم الصحة العقلية في تطبيق Health.












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