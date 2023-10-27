Saturday, 28 October 2023 02:49 GMT

نداء من الصحفيين: أوقفوا جرائم الاحتلال غير المسبوقة

10/27/2023 4:43:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية والأممية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات والاتحادات والجمعيات العالمية والإقليمية، الى ممارسة صلاحياتها وضغوطها لوقف ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، أو إعطاء أي اهتمام للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وقال النقابة في نداء وجهته للمنظمات الدولية امس، إن قوات الاحتلال ترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين العزل في سائر فلسطين المحتلة، وبالخصوص في غزة، لم يعرف لها التاريخ البشري الحديث مثيلا.
وأشارت الى استهداف المباني، بالتدمير فوق رؤوس أصحابها، وارتكاب مجازر على مرأى ومسمع من العالم بحق شعب أعزل، واستهداف الصحفيين والإعلاميين بالقتل العمد.
وأضافت "ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة لأكثر من 19، منذ أن شن الاحتلال عدوانه في السابع من الشهر الحالي، عقب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته".
وبينت أن "الشرائع الدولية، تمنح الشعوب المحتلة أرضها الحق الكامل بمقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل".
وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال، لا يحترم مبادئ الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية، داعية الى إجراء تحقيق دولي سريع في هذا الشأن، والتعامل مع حالات استهداف الصحفيين كجرائم حرب.
وطالبت مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقضاء الدولي، بأن تتداعى لوقف هذا الإجرام، بحق الصحفيين الفلسطينيين والدوليين، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه، وتطبيق المعايير الدولية التي تضمن سلامة الصحفيين التي اعتمدتها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والوثائق القانونية الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات المتصلة بسلامة الصحفيين، والقرار المتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت، "إن العالم اليوم، خصوصا العالم الحر، وكل المنظمات الدولية والأممية، أمام مسؤولية إنسانية وحقوقية تاريخية، لإيقاف ما يرتكبه الاحتلال من جرائم كي لا يتحول العالم إلى غابة لا قانون ولا عرف ولا قيم أخلاقية أو إنسانية تحكمها".
الى ذلك، دعا مجلس النقابة، أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع الأشقاء في القطاع، ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع المجازر، الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.
وأكد المجلس في الجلسة التي ترأسها الزميل النقيب راكان السعايدة، تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل، لإدامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان المجرم على القطاع.-(بترا)

MENAFN27102023000072011014ID1107317728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث